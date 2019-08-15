2019-08-15T16:03:30+03:00
Спорт

Пять самых ярких моментов турнира «Плотформа S-70» в Сочи

Кровавые нокауты, удары по печени и сражение Давида против Голиафа
Георгий ШАКОВ
Поделиться:
Сборная России впервые за долгое время прочувствовала серьёзную конкуренцию со стороны остального мира, но всё же смогла победить с минимальным преимуществом. Фото: Иван ПИСАРЕНКОСборная России впервые за долгое время прочувствовала серьёзную конкуренцию со стороны остального мира, но всё же смогла победить с минимальным преимуществом. Фото: Иван ПИСАРЕНКО
Изменить размер текста:

В Сочи, 15 августа, завершился десятый международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Сборная России впервые за долгое время прочувствовала серьёзную конкуренцию со стороны остального мира, но всё же смогла победить с минимальным преимуществом. Рассказываем о самых ярких сюжетах и моментах этого турнира.

Давид против Голиафа

Самым говорливым до боёв был бразилец Джероним Дос Сантос. Впрочем, его можно понять - у журналистов он пользовался наибольшей популярностью. 120 килограмм живого веса, Джеронимо пугал только своим внешним видом. Настоящая машина! За карьеру провёл 62 боя и выиграл больше 40. В Сочи же грозился отправить в нокаут Олега Попова. Россиянин наверняка впервые за карьеру мог почувствовать себя Давидом против Голиафа, несмотря на свои 100 килограмм.

Кто бы мог подумать, что в третьем раунде бой превратится в одностороннее избиение! Говорливый Голиаф уже был готов просить о пощаде, когда на выручку пришёл судья.

Кровавый нокаут от практически дебютанта

Вечер в Сочи открылся с эффектного, кровавого нокаута. Александр Маслов к 26 годам провёл только один бой в профессионалах, но не испугался выйти против опытного 31-летнего американца Коди Иста. Результат оказался шоком для гостя. Ист уже через минуту получил серьёзное рассечение после сильного удара и стал заливать ринг кровью. После возвращения Маслов оформил Исту второе кровотечение и спровоцировал остановку боя. Явно не на такой результат рассчитывал американский атлет, когда выходил на поединок против неопытного соперника.

Восходящая звезда из Бразилии

Турнир в Сочи - в прямом смысле отличная платформа для развития карьеры молодых бойцов. Здесь ранее выступали ныне знаменитые представители российского MMA Александр Шлеменко, Александр Волков, Зубайра Тухугов и другие.

Не исключено, что и во время десятого турнира мы стали свидетелями становления будущих легенд MMA. Иностранцев также не стоит сбрасывать со счетов. На юбилейное соревнование в Сочи прибыл очень перспективный бразилец Леонардо Лимбергер с впечатляющим послужным списком: 13 побед и всего одно поражение. Его список жертв пополнился и в России. В Сочи Лимбергер доказал класс, одолев представителя Якутии Бориса Фёдорова. К чести россиянина, он продержался до судейского решения.

Самый необычный нокаут

В Сочи было много ярких нокаутов, но только один после чёткого попадания в печень. 31-летний Алексей Ким преподал урок самому молодому участнику турнира Эстебану Родригесу. 20-летний уругваец в первом раунде сразу почувствовал силу оппонента, но несколько минут терпел, пока не пропустил два роковых удара в печень. Лицо Эстебана исказила гримаса боли, сигнализировавшая рефери, что поединок пора заканчивать.

Избиение дня

Ветеран российских смешанных единоборств Евгений Ерохин появился на арене в сложное время, когда сборная остального мира выиграла четыре поединка подряд. Чувствуя ответственность, Евгений повалил британца Стюарта Остина, зажал в углу и начал методичное избиение. Остину оставалось только закрыться руками в надежде на то, что судья остановит российского ветерана. Избиение выглядело очень жестоким, британец ещё несколько минут приходил в себя, но, к счастью, обошлось без тяжёлых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «X Международный турнир «Плотформа S-70» в Сочи»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спартак - Тун 15 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол, матч Спартак - Тун 15 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Порту - Краснодар 13 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Футбол, матч Порту - Краснодар 13 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Новости 24
Россияне стали экономить на заграничном отдыхе
Британия ввела запрет на поставку подводных аппаратов в Россию
За 2018 год Эрмитаж и Третьяковка заработали 3,5 миллиарда рублей
Аварийная посадка А321 в Подмосковье: число пострадавших возросло до 74
Названы страны, жители которых чаще всего посещают Россию
Аварийно севший в Подмосковье самолет восстановить не смогут
11 российских вузов вошли в топ-1000 китайского рейтинга лучших вузов мира
Профицит бюджета России за семь месяцев составил 2,027 триллиона рублей
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 1 апреля
Макгрегор ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить виски
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
МВД: Российское гражданство в упрощенном порядке могут получить 3,5 миллиона украинцев
Медведев поручил подготовить документы для представления к наградам экипаж Airbus A321