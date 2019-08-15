Пять самых ярких моментов турнира «Плотформа S-70» в Сочи

В Сочи, 15 августа, завершился десятый международный турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». Сборная России впервые за долгое время прочувствовала серьёзную конкуренцию со стороны остального мира, но всё же смогла победить с минимальным преимуществом. Рассказываем о самых ярких сюжетах и моментах этого турнира.

Давид против Голиафа

Самым говорливым до боёв был бразилец Джероним Дос Сантос. Впрочем, его можно понять - у журналистов он пользовался наибольшей популярностью. 120 килограмм живого веса, Джеронимо пугал только своим внешним видом. Настоящая машина! За карьеру провёл 62 боя и выиграл больше 40. В Сочи же грозился отправить в нокаут Олега Попова. Россиянин наверняка впервые за карьеру мог почувствовать себя Давидом против Голиафа, несмотря на свои 100 килограмм.

Кто бы мог подумать, что в третьем раунде бой превратится в одностороннее избиение! Говорливый Голиаф уже был готов просить о пощаде, когда на выручку пришёл судья.

Кровавый нокаут от практически дебютанта

Вечер в Сочи открылся с эффектного, кровавого нокаута. Александр Маслов к 26 годам провёл только один бой в профессионалах, но не испугался выйти против опытного 31-летнего американца Коди Иста. Результат оказался шоком для гостя. Ист уже через минуту получил серьёзное рассечение после сильного удара и стал заливать ринг кровью. После возвращения Маслов оформил Исту второе кровотечение и спровоцировал остановку боя. Явно не на такой результат рассчитывал американский атлет, когда выходил на поединок против неопытного соперника.

Восходящая звезда из Бразилии

Турнир в Сочи - в прямом смысле отличная платформа для развития карьеры молодых бойцов. Здесь ранее выступали ныне знаменитые представители российского MMA Александр Шлеменко, Александр Волков, Зубайра Тухугов и другие.

Не исключено, что и во время десятого турнира мы стали свидетелями становления будущих легенд MMA. Иностранцев также не стоит сбрасывать со счетов. На юбилейное соревнование в Сочи прибыл очень перспективный бразилец Леонардо Лимбергер с впечатляющим послужным списком: 13 побед и всего одно поражение. Его список жертв пополнился и в России. В Сочи Лимбергер доказал класс, одолев представителя Якутии Бориса Фёдорова. К чести россиянина, он продержался до судейского решения.

Самый необычный нокаут

В Сочи было много ярких нокаутов, но только один после чёткого попадания в печень. 31-летний Алексей Ким преподал урок самому молодому участнику турнира Эстебану Родригесу. 20-летний уругваец в первом раунде сразу почувствовал силу оппонента, но несколько минут терпел, пока не пропустил два роковых удара в печень. Лицо Эстебана исказила гримаса боли, сигнализировавшая рефери, что поединок пора заканчивать.

Избиение дня

Ветеран российских смешанных единоборств Евгений Ерохин появился на арене в сложное время, когда сборная остального мира выиграла четыре поединка подряд. Чувствуя ответственность, Евгений повалил британца Стюарта Остина, зажал в углу и начал методичное избиение. Остину оставалось только закрыться руками в надежде на то, что судья остановит российского ветерана. Избиение выглядело очень жестоким, британец ещё несколько минут приходил в себя, но, к счастью, обошлось без тяжёлых последствий.