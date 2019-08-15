Определены даты проведения ПМЭФ-2020

«Четвертый год подряд мы наблюдаем беспрецедентный рост количества и уровня представительства участников ПМЭФ – за этот период численность гостей Форума выросла на 60%. Это, безусловно, говорит о статусе Форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики, политики, социальной повестки, вопросов устойчивого развития. За годы существования ПМЭФ стал значимым международным брендом. Пожалуй, это лучший мировой форум, который привлекает бизнес со всего мира для обмена лучшими практиками и компетенциями. ПМЭФ – это пространство доверия. Таких результатов нельзя было бы добиться без постоянной работы над всеми составляющими повестки Форума: это и актуальность деловой программы, и качество деловых сервисов, и уровень проводимых мероприятий. Уверен, что в 2020 году Форум укрепится в этом статусе, привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, что в работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках Форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Основным событием Форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Правительства Словакии Петера Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом президента Российской Федерации.Впервые в рамках ПМЭФ-2019 состоялся Фестиваль культуры, организованный Фондом Росконгресс при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, который проходил четыре дня. Для гостей и участников Форума было организовано более 100 мероприятий различной направленности. Свои программы подготовили музеи, театры, концертные площадки, выставочные центры, парки и усадьбы. Спортивная программа была представлена на ПМЭФ-2019 сразу в трех направлениях: мероприятия для участников Форума по 12 видам спорта, две сессии о спорте в деловой программе и 5 стендов спортивных проектов в выставочной зоне.

Подробнее с итогами ПМЭФ-2019 можно ознакомиться на официальном сайте Форума forumspb.com и в Информационно-аналитической системе Росконгресс roscongress.org.

Организатор Форума: Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.