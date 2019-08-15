2019-08-15T15:24:11+03:00
Экономика

Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Мероприятие состоится 5 сентября
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Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в пленарном заседании юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в пленарном заседании юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примут участие в пленарном заседании юбилейного V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«5 сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В нем в этом году примут участие, вместе с нашим Президентом, премьер-министр Индии, премьер-министр Японии, премьер-министр Малайзии, а также Президент Монголии. Модератором пленарной сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос», – подчеркнул Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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