В Мурманске открылась лаборатория устойчивого развития

Лаборатория устойчивого развития, которая заработала в столице Мурманской области 15 августа, будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в области устойчивого развития Арктики, а также сбором и представлением идей для стратегии развития АЗРФ до 2035 года.

«Мурманск - это и ворота в Арктику, и центр Баренц-региона. Здесь активно развиваются горнодобывающая отрасль, металлургические заводы-гиганты, добыча углеводородов. А природа - крайне ранима, поэтому проблемам устойчивого развития нужно уделять первостепенное значение», - заявил ее глава, кандидат биологических наук, зам. директора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Евгений Боровичев.

«В Лаборатории устойчивого развития мы планируем проведение региональных заседаний нашего дискуссионного клуба и обсуждение проблемных вопросов развития АЗРФ. Сюда также будут стекаться заявки со всего региона в рамках нашей грантовой программы. Заявку на грант может подать как организация, так и физическое лицо» - сообщил координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.

По мнению директора Лаборатории, нужно комплексно смотреть на эколого-экономические и социальные аспекты жизни в городах, тогда из них не будут уезжать, а Арктика будет для людей домом, о котором они будут заботиться. При этом очень важно экопросвещение населения, популяризация знаний об экологии. "Приведу такой пример: недавно в интернете обвинили КГМК и АО “Апатит” в том, что в области пожелтели ели. На самом деле это результат размножения ржавчинных грибов, которые появляются потому, что тепло и сыро. Когда мы все это объясняем людям, они понимают, где загрязнение, а где естественные процессы» - сказал Евгений Боровичев.

Советник председателя Кольского научного центра РАН, доктор технических наук Владимир Маслобоев рассказал, как проходила работа над составлением интерактивной карты экологических проблем Баренц-региона. «Теперь каждый житель региона сможет узнать о том какие предприятия сосредоточены на территории, как именно они влияют на экологию и что делается для улучшения ситуации. На момент запуска мы описали и систематизировали свыше 300 объектов. Наш проект - это площадка для информирования мирового сообщества» - сказал он.

Посмотреть инструкцию по пользованию интерактивной картой экологических проблем Баренц-региона можно здесь: https://youtu.be/-DV3Kq_n0k8.