Темнокожая рэперша из США пришла в восторг от русского слова «чурка»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс взволновала фанатов, опубликовав в инстаграме футболку с нашитым словом «чурка» (именно так, кириллицей). По словам темнокожей уроженки Гарлема, этот, с позволения сказать, этноним её вдохновляет:

«Во время последнего визита в Москву я узнала новое для себя слово — чурка. Мне это слово показалось очень воодушевляющим. Представила, если меня вдруг кто-то окликнет «чурка», сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово «чика!», красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня», — написала Азилия в Инстаграме под фотографией той самой «чурко-футболки».

Фанаты 28-летней певицы теряются в догадках: то ли она не знает, что в России подобное слово считается оскорбительным, то ли это некий рекламный трюк для привлечения внимания. В конце концов, пост в инстаграме рэпперши написан по-русски, причём явно носителям языка, который не может не понимать смысловых оттенков лексики на одной шестой части суши.