«Выше неба» и еще 7 фильмов, обсуждаемых на «Кинотавре»

Мелодрама режиссера Оксаны Карас на тему «токсичных» семейных отношений взяла приз фестиваля "Кинотавр". По этому случаю мы собрали несколько картин последних пяти лет, которые гремели на российском кинофестивале.

Выше неба

В центре истории молодая девушка Саша, которая всегда находится под контролем строгой матери. У девочки порок сердца, и она не может жить как обычный подросток. Все меняется одним летом, когда Саша встречает первую любовь, постепенно начинает открывать мир вокруг и саму себя. Роль домашнего тирана-манипулятора исполнила Виктория Толстоганова, за что была удостоена призом «Кинотавра»-2019. В дуэте с ней снимался ее муж Алексей Агранович («Юморист»), а молодое поколение представили герои Таисии Вилковой («Гоголь. Начало») и Филиппа Авдеева («Кислота»)

История одного назначения

Конец XIX века. Оптимист, энтузиаст поручик Григорий Колокольцев едет в провинцию служить на благо отчизны и внедрять в армии прогрессивные порядки. У него полные взаимопонимание и симпатия со Львом Толстым, его нечаянным попутчиком и единомышленником. Однако прекрасные душевные порывы по превращению солдат в людей разбиваются о суровую реальность, и, что интересно, поручик открывает печальную правду – он сам часть этой реальности.

В 2018 году на «Кинотавре» картина была отмечена за лучший сценарий призом имени Григория Горина. А в 2019 году к этому мнению присоединились премии «Ника» и «Золотой орел», вручившие награды в той же категории.

Кислота

Двадцатилетние парни Александр и Петр пытаются переварить страшное событие – их общий друг как-то нелепо и ни с того, ни с сего покончил жизнь самоубийством. Друзья все время совершают поступки, смысла которых не могут понять не только их родители, но и они сами. И чем больше непонимание, тем неадекватнее следующий шаг.

Это первая режиссерская работа двадцатисемилетнего Александра Горчилина, который прежде был известен как талантливый актер. Замечательное открытие отметили на «Кинотавре» в 2018 году премией за лучший дебют.

Теснота

Нальчик, конец 1990-х. В одной еврейской семье случается несчастье – бандиты похищают сына и его невесту и требуют выкупа. Времена тяжелые, и у родителей юноши совершенно нет средств на такие расходы, поэтому они находят единственный выход – выдать дочь замуж по расчету, получить деньги у семьи ее будущего мужа и выкупить своего второго ребенка. А у девушки вообще другие планы на жизнь – она любит чинить автомобили и тайно встречается с кабардинцем.

В 2017 году о начинающем режиссере Кантемире Балагове узнала публика, и за этот фильм на «Кинотавре» ему дали сразу две награды – за лучший дебют и приз Гильдии киноведов и кинокритиков.

Аритмия

Талантливый и преданный своему делу врач скорой помощи Олег всегда готов сорваться с места и мчаться спасать больных и страждущих. Однако дома все разваливается, отношения с женой не ладятся, и она решает подать на развод. В больнице новый начальник начинает внедрять новые нормативы работы с пациентами. Как-то надо через все это пройти, ничего не растерять, а самое главное – по-прежнему помогать людям.

В 2017 году на «Кинотавре» картина была удостоена Гран-при, а исполнитель главной роли Александр Яценко получил награду за лучшую мужскую роль.

Хороший мальчик

Несколько крайне насыщенных дней из жизни школьника Коли Смирнова. У него все как-то разом навалилось: мальчик влюбился в учительницу английского языка, которая страдает от несчастной любви, еще немножко увлекся одноклассницей, которая умная и талантливая, а встречается с глупым хулиганом. Дома у отца завихрения в мозгу на фоне увлечения здоровым образом жизни. А потом еще и пожар в компьютерном классе. И во всем этом надо разобраться, понять, кто плохой, кто хороший, или плохих и хороших вообще не бывает. В общем, трудности подросткового возраста. А может быть наоборот – это у взрослого мира трудности с подростковым идеализмом.

В 2016 году фильм взял главный приз на «Кинотавре».

Ученик

В том же 2016 году вышел еще один фильм о попытках подростка вписать себя в этот мир, точнее – переделать его под себя. Мальчик Вениамин вызубрил Библию и теперь переживает, что люди живут неправильно и порочно. В юноше есть какая-то мрачная харизма, потому что школа внезапно начинает прогибаться под волей фанатичного подростка, меняя правила и принципы образования.

С этой картиной создатель фильма Кирилл Серебрянников получил на «Кинотавре» в 2016 году награду за лучшую режиссуру.

Тряпичный союз

Стеснительный и оттого безнадежно домашний подросток Ваня при довольно эксцентричных обстоятельствах знакомится с компанией парней, называющих себя «Тряпичным союзом». Молодые хулиганы, чьи головы под завязку набиты прекрасными идеями об изменении мира к лучшему, набиваются к Ване пожить на пустой даче и позаниматься в загородной тишине своей «революционной» деятельностью.

Что интересно, молодой актерский состав оказался настолько сильным и гармоничным, что в 2015 году на «Кинотавре» Ивана Янковского, Александра Паля, Василия Буткевича и Павла Чинарева всей группой и наградили за лучшую мужскую роль.