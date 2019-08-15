2019-08-15T17:23:08+03:00
В мире

Леденцы, кроссворды и фото внуков. Что носит в сумке Елизавета II

Биограф британской королевы рассказала о содержимом главного женского аксессуара
Арина СУВОРОВА
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Королева Елизавета IIКоролева Елизавета IIФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как известно, дамская сумка — это целый мир, а подчас «черная дыра», в которой чего только не найдешь. Королевский биограф Салли Беделл Смит раскрыла тайну неотъемлемого аксессуара Елизаветы II – ее дамской сумочки.

Британская королева является поклонницей марки Launer на протяжении последних 40 лет. У нее целый арсенал, состоящий из разных моделей и цветов. Стоимость одного аксессуара, выполненного вручную, колеблется от 500 до 1000 фунтов.

С собой Елизавета II всегда носит очки для чтения, коробочку с мятными леденцами и перьевую ручку.

По воскресеньям в сумочку монарха попадают аккуратно сложенные купюры по 5 и 10 фунтов — это деньги на церковные пожертвования. Поговаривают, что перед тем, как королева получит деньги, ее дворецкие специально разглаживают купюры, чтобы они были гладкими и не помятыми.

Как истинная леди, не забывает королева и о помаде и маленьком зеркальце.

- В конце обеда или ужина у королевы есть необычная привычка открывать сумочку, доставать из нее зеркальце и помаду и поправлять макияж (по правилам хорошего тона, женщине не рекомендуется приводить себя в порядок у всех на глазах — прим. ред.), - пишет Смит в своей книге «Королева Елизавета: женщина за троном». - Когда Лора Буш сделала тоже самое во время обеда в Вашингтоне, то она отшутилась: «Королева сказала, что так можно и все в порядке».

Фил Дампьер, изучающий жизнь и традиции британской монаршей семьи, говорит, что в сумочке королевы хранятся еще и памятные для нее вещи. Например, фотографии ее семьи. Зеркальце, которое она использует для макияжа, было подарено супругом Елизаветы II, принцем Филиппом. Помимо этого, королева носит с собой солнечные очки и кроссворды, на всякий случай.

Но королевская сумочка — это не только переносная маленькая вселенная, но еще и инструмент, с помощью которого Елизавета подает сигналы своим помощникам. Если она кладет сумочку на стул, это означает, что монарх планирует беседовать с гостем долго. Если ставит на пол - это знак, чтобы помощники поскорее завершали разговор.

Если во время обеда или ужина сумка королевы оказывается на столе, это сигнал, что Елизавета II хотела бы завершить мероприятие через 5 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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