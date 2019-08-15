В подмосковных Котельниках ревнивец с ружьем забаррикадировался в парикмахерской

Настоящий переполох в одной из парикмахерских в подмосковном городе Котельники в четверг, 15 августа, устроил мужчина с ружьем. По словам очевидцев, в разгар рабочего дня он воровался в помещение с оружием в руках и, назвав имя одной из сотрудниц, попросил пригласить ее.

- Когда выяснилось, что девушка сегодня не работает он выгнал всех сотрудников и посетителей на улицу. При этом сам он закрылся в помещении, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Выставленные за дверь работники цирюльни сразу позвонили в полицию. Вот только пока договориться с мужчиной не удалось.

- Он ничего не требует и никому не угрожает. Наладить с ним диалог не удается. Он отказывается добровольно сдать оружие полиции, - пояснил источник «КП».

По словам местных жителей, в городе очень много полицейских.

- Весь район оцепили. Людям не разрешают заходить в свои квартиры, - рассказала «КП» Ольга Дубровская, очевидец. - А все из- за взбесившегося Отелло. Уже поползли слухи, что в этой парикмахерской работала девушка этого парня с ружьем. Несколько дней назад он приревновал ее к клиенту. Судя по всему именно по этой причине он и пришел с ружьем.

Есть ли у ревнивца разрешение на оружие, пока не установлено. «Комсомолка» следит за развитием событий.