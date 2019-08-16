Жители бывшей ГДР мечтают о приходе русских

Три берлинские темы, о которых можно говорить бесконечно: кризис с мигрантами, попытки выйти из-под опеки США — и различия между Западной Германией и Восточной. Но если по двум первым вопросам заметных подвижек нет, то последний за минувшие дни вновь стал делом национальной важности.

— Живи я сейчас в ГДР, то сказал бы об антироссийских санкциях: «надеясь, будто они что-то решат, мы не помогаем ни себе, ни русским», — заявил вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики в эфире популярного ток-шоу «Политбарометр» на немецком канале ZDF.

«По данным соцопросов, за хорошие отношения с России выступают 54% жителей в Западной Германии и 72% — в Восточной, — пишет берлинская газета Tagesspiegel. — К концу эпохи ГДР более шести миллионов (свыше 30%) её жителей состояли в Обществе германо-советской дружбы».

Многие из этих людей здравствуют и поныне. И рассказывают детям, что когда-то жила другая Германия, где статья о «теснейшем братском союзе с СССР» была прописана в конституции. Притом, что благодаря Советам немецкий Восток познал все «прелести» социализма — дефицит простейших товаров, всевластие спецслужб и проблемы со свободой слова.

Так почему же в экс-ГДР нашу страну до сих пор любят куда сильнее, чем в западногерманских землях? И может ли отмена антироссийских санкций начаться именно там, на немецком Востоке?

Посетители в музее ГДР в Берлине. ФОТО DPA/TASS

ЭКОНОМИКУ НЕ ОБМАНЕШЬ

— ГДР исчезла 29 лет назад (воссоединившись с ФРГ после падения соцблока и железного занавеса — ред.). А сделанные на фабрике «Аммендорф-Ваггонбау» железнодорожные вагоны до сих пор много где используются, включая Россию. Настолько грамотно они были спроектированы и изготовлены, — рассказывает историк железных дорог Сергей Сигачев. — Так была устроена экономика соцлагеря: СССР поставлял в ГДР природные ресурсы (нефть, газ) по ценам ниже мировых, а взамен в огромных количествах получал качественные товары точного машиностроения. И таких заводов, как «Аммендорф-Ваггонбау», интегрированных в советские экономические цепочки, здесь были десятки. Судоверфи в Ростоке, оптика и фотоаппараты «Карл Цейсс» из Йены… После краха соцблока большинство из них не вписались в рынок и сейчас обанкрочены или влачат жалкое существование.

— Контрасты между Западом и бывшей ГДР до сих пор сохраняются, хотя за последние десятилетия стали куда меньше, — рассказывает «Комсомолке» Штеффен Вестерманн — советник главы партии «Альтернатива для Германии», третьей по численности в Бундестаге. — Всё сильно зависит от региона. Например, в Лейпциге расширяют производства БМВ и «Сименс», появляются рабочие места в IT-отрасли. Но…

ГДЕ МОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕНСИЯ?

— А вот другие районы немецкого Востока до сих пор страдают после исчезновения огромного рынка сбыта вместе со странами соцлагеря, где их продукция была востребована, — продолжает Вестерман. — И ещё один аспект, о котором многие не знают. В 1945 году целый ряд средних и крупных компаний, понимая, что «советская зона влияния» — это надолго, в послевоенной неразберихе смог перевезти технику и персонал в англо-американскую зону оккупации — на Рейн, в Баварию… Теперь в бывшей ГДР таких производств сильно не хватает, как и университетов, которые бы готовили для них кадры.

Сильнее всего от краха соцлагеря пострадали те, кто при коммунистах имел самые серьёзные социальные гарантии: ударники производства. Ныне ставшие пенсионерами.

7 октября 1984 г. Военный парад на Карл-Маркс-аллее в Берлине, ГДР. Фото Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

— Цены на продукты — спасибо общему рынку — по всей стране одинаковые. А вот пенсии сильно различаются. Каждый год на Западе Германии их поднимают на 1-2%, на Востоке — на 3-4%, а то и выше. Потому что «гедееровские» пенсионеры до сих пор получают меньше, и их таким образом пытаются поскорее вывести на общенемецкий уровень. Ожидается, что это произойдёт к 2021-22 году… То есть ГДР уже треть века нет, а проблема неравенства до сих пор есть, — рассказывает берлинский бизнесмен Рихард Гретцингер.

Более того, жалуется собеседник «КП», после банкротства заводов архивы многих из них пропали невесть куда, некоторые «оззи» (восточные немцы) просто не могут подтвердить трудовой стаж. И теперь вместо «базовой» пенсии в 1000-1100 евро получают минимальную: 600-700. При западных ценах на жильё и продукты.

Неудивительно, что вместе с ностальгией по старым добрым временам среди «оззи» растёт и симпатия к главному союзнику ГДР — Москве. И партия, которая может удовлетворить этот политической спрос, в Германии имеется.

«АЛЬТЕРНАТИВА» НА МАРШЕ

Из всех шести партий Бундестага только уже упомянутая «Альтернатива для Германии» (АдГ) последовательно выступает против антироссийских санкций. И, кстати, против нелегальной миграции (хотя «новые немцы» всё больше оседают не в экс-ГДР, а на западе страны: там элементарно богаче).

— Санкции сильнее бьют именно по Востоку Германии: как раз из-за его давних экономических связей с Россией, — говорит советник главы АдГ Штеффен Вестерманн, объясняя, почему «оззи» голосуют за его партию куда охотнее, чем «весси».

На выборах в Бундестаг-2017 АдГ набрала лишь 12,6% голосов. Теперь, по последним соцопросам, их общенемецкий рейтинг подрос до 15%. Для формирования правительства всё равно не хватит. Зато в нынешнем июне на выборах мэра Гёрлица (город на юго-востоке бывшей ГДР) кандидат от «Альтернативы для Германии» был в шаге от победы, набрав 45% голосов против 55% у кадидата от власти. Притом, что крупнейшие СМИ постоянно шельмуют АдГ как «опасное и маргинальное» движение.

Кстати, название «Гёрлиц» кажется вам смутно знакомым? Здесь находился ещё один известный на весь соцлагерь вагоностроительный завод. В лучшие годы там работало 5-6 тысяч человек. Сейчас — лишь порядка тысячи. Остальные не вписались в рынок.

— Даже правящие партии («Блок Меркель»: ХДС/ХСС и СДПГ — ред.) вынуждены прислушиваться к нашей повестке, они уже начинают осторожно критиковать санкции, чтобы не потерять избирателя, — объясняет Вестерманн.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

27 октября региональные выборы пройдут в одной из самых экономически депрессивных земель бывшей ГДР — Тюрингии. И, по данным социологов, правящий «блок Меркель» тут ждёт сокрушительный провал. Зато первое-второе места могут занять АдГ вместе с Левыми (Die Linke). Последние возникли на обломках прежних «гедееровских» компартий и тоже неплохо относятся к российским товарищам.

Еще две недели спустя, 9 ноября, мир отметит 30-летие падения разделявшей ФРГ и ГДР Берлинской стены. Первой костяшки домино, запустившей цепную реакцию обвала соцлагеря.

А теперь, возможно, крах политики санкций тоже начнётся именно там, в бывшей ГДР?