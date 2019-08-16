Как фейковые отзывы в интернете заставляют нас купить товар

Как часто вы покупаете что-то в интернете, не почитав предварительно отзывы о товаре? Каждый из нас как минимум один раз отказался от товара, почитав отклики, или наоборот купил, опираясь только на комментарии. При этом существуют специально обученные люди, которые пишут поддельные отзывы, причем как положительные, так и отрицательные. И некоторые компании закупают такие оценки «пачками» – хорошие для себя, плохие – для конкурентов. Страдаем от этого, конечно же, мы, покупатели. Ведь уже не понятно, чему верить.

– Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. И остается только самому изучать этикетку и учиться анализировать отзывы, – считает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Как рассказали в пресс-службе Яндекс.Маркета, борьба с поддельными комментариями у них максимально автоматизирована: «Специальная система анализирует все отзывы, которые оставляют пользователи. Если какой-то отзыв по ряду признаков покажется ей спамом или подделкой, он не будет опубликован. Также отзывы просматривают модераторы. Чаще всего в их поле зрения оказываются жалобы. В среднем в день автоматическая система и модераторы отсеивают 25–35% оставленных за этот день откликов».

7 признаков фейкового отзыва

Часто у тех людей, которые привыкли читать отзывы, уже наметан глаз, и они вряд ли купятся на фейковые отзывы. Но если вы читаете отклики только время от времени, стоит запомнить важные пункты.

1. Слишком много восторгов.

«Восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены» – «маячки» того, что перед вами поддельный отзыв. Как и призывы - «нам так понравилось, попробуйте сами», «убедитесь сами», «…и сами все увидите». Завлекательно, но очень рекламно.

2. Многократное упоминание названия компании.

Это тоже «маячок» фейка: над отзывом работал копирайтер или seo-специалист. Они-то знают, что это увеличивает продажи!

3. Слишком мало деталей, общие фразы.

Если в отзыве отсутствуют детали, и он содержит только общие фразы – велика вероятность того, что он фейковый. Копирайтер вряд ли будет уточнять детали и тратить на это время, потому что пишет такие отзывы пачками, и поэтому отзывы из-под его руки получаются поверхностными.

4. Избыток технических подробностей.

Бывает и наоборот – отзыв переполнен подробными фактами, которые покупатель не может знать, либо не запомнил бы. Скорее всего, такие отзывы – дело рук сотрудников самой компании, которые хотят сойти за довольных клиентов.

5. Общие слова и ошибки в нескольких откликах подряд.

Несколько отзывов об одном товаре схожи друг с другом по стилю и фактуре? Скорее всего их написал один человек. А если еще и ошибки в текстах одни и те же – пропускайте эту «липу» смело!

6. Положительные отзывы «пачками».

Сравните временной промежуток между рядом стоящими отзывами – честные отзывы появляются в разное время. Если же отзывы можно сгруппировать по датам, между которыми большой временной перерыв, велика вероятность, что они проплаченные.

7. Оправдание недостатков.

«Звонка от сотрудника пришлось долго ждать, но их можно понять – клиентов так много…» – сначала заявлен недостаток, а потом он оправдывается самим «клиентом». Вряд ли это правдивый отзыв, ведь так обычно пишут сами компании.

И в целом с большой осторожностью относитесь к отзывам, которые пишутся на сайтах компаний: как правило, они модерируются, а часто и сочиняются сотрудниками этой самой компании.

Как выбрать по-настоящему хороший товар

Роскачество советует не обращать внимание на эмоции и оценочные характеристики в отзывах, а смотреть исключительно на детали и факты. Не жалейте времени на анализ отзывов перед покупкой и помните, что есть категории товаров, которые носят индивидуальный характер, а значит, не могут нравиться всем.

Если покупка, которая вам предстоит, требует больших финансовых затрат, лучше почитайте о ней подробнее и ознакомьтесь с бОльшим количеством отзывов. Есть стопроцентный способ не попасться на уловки «самой лучшей компании» – связаться с автором отзыва и уточнить детали, если есть возможность выйти на профиль человека в соцсети. Если человек потратил время на отзыв, вряд ли он откажется дать вам рекомендации. К сожалению, не все площадки для отзывов позволяют это сделать.