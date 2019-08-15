2019-08-15T20:55:07+03:00
Происшествия

Стрелок из Котельников задержан

Ему грозит до семи лет лишения свободы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более трех часов полиция подмосковного города Котельники уговаривала сдаться мужчину, который заявился с ружьём в парикмахерскую. После выстрела в воздух сотрудники и посетители разбежались, а устроивший переполох стрелок заперся в одном из помещений. Переговоры дошли до абсурда. Сдаваться он не хотел, а потом и вовсе потребовал у полиции бутылку коньяка. В итоге брали штурмом. Обошлось без стрельбы.

- 52-летний житель Котельников доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Жителю Подмосковья грозит до семи лет лишения свободы. Как выяснилось, за ружье он взялся в порыве приступа ревности. В парикмахерскую Отелло пришёл, чтобы выяснить отношения с девушкой. По счастливой случайности ее на работе не оказалось.

Задержание стрелка в Котельниках.Видео: ГУ МВД России по Московской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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