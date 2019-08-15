"Спартак" прошел швейцарский "Тун" в Лиге Европы, победив со счетом 2:1

Футболисты московского "Спартака" после двух подряд неплохих матчей в Лиге Европы и чемпионате России вселили надежду в своих фанатов, что наконец-то у команды все будет потихоньку налаживаться в сезоне. Неделю назад в Швейцарии был повержен "Тун" в Лиге Европы 3:2. А потом в воскресенье в выездной игре чемпионата России побежден грозненский "Ахмат" 3:1. И на ответную игру с "Туном" спартаковцы выходили в ранге грозного фаворита встречи.

Швейцарский "Тун", к слову, завершил предыгровую разминку в Москве символическим жестом - команда в полном составе еще до стартового свистка побежала к трибуне своих фанатов и поприветствовала их. После чего - удалилась в раздевалку готовиться к выходу на поле.

Но не тут-то было. После стартовой "пристрелки" обеих команд к воротам друг друга на 7-й минуте игры игрок "Туна" Стефан Гламер мощно пробил в дальний угол ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко. И швейцарцы повели в счете 1:0 на старте матча!

И как ни старались игроки "Спартака" до конца первого тайма сквитать отставание в один гол, ничего не получилось. "Тун" смог удержать минимальное преимущество 1:0, отстоять его и уйти лидером на перерыв.

Но что же началось после перерыва! "Спартак" смог подобрать ключи к воротам "Туна". И на 52-й минуте после небольшой ошибки вратаря гостей Понсе делает счет равным. А на 58-й минуте уже после паса Резиуана Мирзова выводит "Спартак" вперед уже немецкий полузащитник Андре Шюррле - 2:1. Под рев трибун "Открытие Арены" немец отпраздновал свой первый мяч на домашней арене "Спартака" - несколько дней назад он уеж забивал "Ахмату" в Грозном. А зрители особо громко проскандировали, на выдохе, "Шюррле!" при объявлении автора гола диктором стадиона.

По сумме двух встреч к исходу двух третей ответной игры "Спартак" уже выигрывал у швейцарцев со счетом 5:3 и вопрос выхода для "Туна" повисал в воздухе очень сильно.

"Спартак" добился победы со счетом 2:1 в ответной игре, заработал очередные зачетные баллы для России в еврокубках и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Соперник москвичей определится ближе к полуночи - им станет победитель противостояния португальской "Браги" и датского "Брондбю".