Так кто у кого ворует секреты, господин Болтон?

Мне стыдно, что у президента США такой бестолковый советник по нацбезопасности. Да, я о Джоне Болтоне. Он утверждает, что русские украли у США гиперзвуковые технологии для новейших ракет. Болтон, видимо, не в курсе, что российские ученые начали работать над гиперзвуком лет на 10 раньше американцев. Сами же Штаты признавались и публично сообщали, что их беспилотник Х-37 летает со скоростью, которая не превышает 6 МАХов (6 скоростей звука). Я не фантазирую, я просто регулярно читаю военно-технические журналы. Потом были и другие беспилотники, американские ученые долго бились над так называемым прямоточным двигателем, но особых успехов не добились. Тем временем, россияне уже забирались за 7-8 и даже 10 МАХов, а штатовцы топтались на тех же 6.

И вот когда космическая разведка США засекла, что гиперзвуковые системы России летают уже с 12-15 МАХами, Белый дом дал задание всем 15 разведкам США «за любые деньги» добыть «русский рецепт» гиперзвука. Это уже как традиция. Когда штатовцам не хватает ума, они покупают военные секреты за деньги. Надо лишь отыскать Плохиша в рядах российских конструкторов и купить его за доллары. И такого они нашли. Учёный Кудрявцев, который, как уверены российские контрразведка и следствие, за увесистую мзду поделился российскими гиперзвуковыми секретами с американцами.

Вот так и хочется тут спросить Болтона, - так кто же и у кого воровал секреты?

А теперь позвольте мне просветить советника президента США по вопросам, о которых он, оказывается, имеет смутное преставление. Или хочет таким казаться.

Итак, начнем.

Генералы, политики и ученые США страшно гордятся своей технологией уменьшения заметности самолётов - стелс. А знаете, кто был ее создателем? Российский учёный Петр Яковлевич Уфимцев! Когда в США создали самолёт F-117 - c использованием стелс, Пентагон словно компота в рот набрал, - молчал, что в основе новшества лежит идея русского ученого!

Болтон, неужели вы не знаете и этого?

Идем дальше.

Ученые и конструкторы США никак не могли создать систему ПВО, которая превосходила бы наш комплекс С-300. И что? А то, что ЦРУ провело целую операцию «Гладиатор», целью которой было выкупить у России и других республик бывшего СССР этот комплекс. И они его выкупили. Сначала по частям, а потом и целиком! Но разгадать секрет головки самонаведения так и не смогли!

Ау, Болтон! Господин советник, а вы знаете, что когда в США разрабатывался самолёт F-35 и у него возникли проблемы, американские конструкторы приехали в 90-х в Москву и за бесценок выкупили гигантский аналитический материал, наработанный во время испытания российского Як-141? Так кто и у кого воровал секреты?

Идём дальше.

Господин Болтон, а вам случайно не известно, что «кооператив» американской и британской разведок проводил спецоперацию, целью которой было - выкрасть секреты устройства российской гидроакустической станции с новой антенной, которой не было равных в мире! Ну как тут не спросить: если американские ученые и конструкторы такие умные, почему Пентагон постоянно воровал что-то в российской оборонке?

Господин Болтон! Гениальный российский учёный и конструктор создал лучшее в мире катапультное кресло К-36ДМ. У американских летчиков слюна изо рта доставала до ботинок, когда они видели, как это кресло спасает человеческие жизни. И что? А ничего! Американская конструкторская мысль встала на колени перед российской и, играя желваками, США просто выкупили у нас секреты устройства катапультного кресла!

Так кто у кого ворует?

А еще мне хочется спросить у Болтона: если вы пытаетесь ущучить Россию в воровстве американских военных секретов, то какого фига, извините, тайком клепаете наши автоматы Калашникова? Постыдный контрафакт?

Но и это ещё не все.

Американские ученые и конструкторы (по версии Болтона), которые самые гениальные в мире, до сих пор не могут создать ракетный двигатель (вроде нашего РДЕЛ-180) и вынуждены покупать его у России. Уже лет 20 пытаются его скопировать, ни черта не получается! И уже рыскают по Москве, выискивая подходы к тем, кто может за батон зеленых американских бумажек продать (предать!) секрет создания русского чудо-двигателя. Потому что на родине советника США по нацбезопасности Болтона нет людей, которые могли бы по этой части превзойти русских.

Но сам Болтон не желает вслух признавать этого. Ему проще наврать миру, что русские воруют секреты у американцев.

Только факты — вот упрямая штука — кричат о том, что все наоборот.