А вы встречали в своей жизни настоящих Героев? Такой вопрос - после чудесного спасения в Подмосковье аварийного лайнера ранним утром в четверг, 15 августа - я решил задать людям, которых знаю много-много лет. И для которых звание Героя имеет особое, я бы сказал - святое значение. Вот самые яркие их высказывания...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726139" frameborder="0"></iframe> Артур Чилингаров: "У нас страна Героев".Александр ГАМОВ

Артур Чилингаров, Герой Советского Союза, Герой России, блокадник: В сентябре отмечу юбилей. Поговорим об айсбергах

- Мне очень повезло - я встречал много настоящих Героев, - сказал Артур Николаевич. - Это и защитники блокадного Ленинграда, которые меня, шестилетнего пацана, вывезли из осажденного города. И легендарный лётчик - Анатолий Ляпидевский, кстати, первый Герой Советского Союза.

А вообще, Россия же у нас - страна Героев! Космонавты, целинники, полярники, ветераны Великой Отечественной и других освободительных войн.

Я очень горжусь дружбой с первой в мире женщиной-космонавтом - Героем Советского Союза Валентиной Терешковой, Героями России - Алексеем Дюминым, Юнус-Беком Евкуровым...

- Мой отец был Героем Социалистического Труда, бригадиром монтажников. А вот вы скажите, Герои - люди простые, обыкновенные? Или - судьба у них такая сложилась, особенная... Или - ситуация.

- Конечно, особое что-то в этом, наверное, есть… Непростые условия, критическая, опасная ситуация, обстоятельства, требующие мужества и героизма.

А вот потом - ты везде уже должен быть первым. Это не просто. На виду трудно быть. Ты обязан быть лучшим везде и всегда.

- А у нас в стране все делается для того, чтобы эти люди у нас были в почете?

- Да, к Героям у нас - отношение хорошее, Героям в нашей стране - почёт.

- А блокадники, в числе которых и вы, - Герои?

- Конечно. Они Герои - на своем фронте.

- Как, кстати, вы себя чувствуете? Одно время вам не здоровилось - я знаю...

- Нормально чувствую, готовлюсь к юбилею. Он у меня 25 сентября.

- Ну, а мы не верим, что Чилингарову - 80 лет! Но я к вам в сентябре приеду, и мы обязательно отметим эту дату публикацией.

- Приезжай. И тема у нас может быть с тобой любопытная - мы поговорим про айсберги.

- То есть, мы туда полетим, прямо в океан, что ли?

- Ну, мы работаем…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726143" frameborder="0"></iframe> Геннадий Зайцев: «Золотые Звезды находят в России своих Героев. И это правильно».Александр ГАМОВ

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Геннадий Зайцев, бывший командир группы «Альфа», генерал-майор, Герой Советского Союза: Когда Сергея Дьяченко после Беслана оперировали, из его тела извлекли 22 осколка

- За 45 лет существования группы «Альфа» погибли 32 наших бойца, - начал свой рассказ Геннадий Николаевич. - Все они - настоящие Герои. Я горжусь каждым из своих бойцов - слава Богу, много ребят остались живыми.

Наш Сергей Дьяченко - Герой России, проявил мужество при освобождении заложников в Беслане. И, когда Сергея оперировали, из его тела извлекли 22 осколка, остальные, которые не вредят внутренним органам, оставили, не стали беспокоить...

Герой Советского Союза Геннадий Зайцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мирное время получить звание Героя не так просто, это сложно очень. И вот я сегодня из СМИ узнал, что летчики из Екатеринбурга посадили самолет, в котором было более 230 пассажиров, 7 членов экипажа. Это свидетельствует не только о высоком мастерстве летного состава, прежде всего, командира Дамира Юсупова, а это свидетельствует об их героизме.

Я сразу, как услышал, сказал – это настоящие герои! Это - истинный героизм. В мирное время.

- Все ли делается в России, чтобы Герои были в чести у нас?

- За последнее время, конечно, приняты очень важные законы - о статусе Героев и Советского Союза, и Социалистического Труда, а сейчас еще учредили и звание Героя Труда России.

Считаю, что этот статус - Героев Отчизны - достаточно крепок и высок.

Алексей Евсюков, композитор, 40 лет был аккомпаниатором Иосифа Кобзона: «Иосиф Давыдович не считал, что совершал подвиги, когда 9 раз летал в Афганистан, потом - в Чернобыль, в Сирию, в Донбасс, а до этого спасал заложников «Норд-Оста»... 00:00 00:00

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Алексей ЕВСЮКОВ, композитор, народный артист России, 40 лет был аккомпаниатором Иосифа Кобзона: Он никогда не считал, что полеты в Афганистан, Чернобыль, Сирию и Донбасс - подвиг

- Иосиф Кобзон не считал, - поделился воспоминаниями Алексей Павлович.- что совершал подвиги, когда 9 раз летал в Афганистан и Сирию, дважды - в Чернобыль, 10 раз ездил в борющийся Донбасс.

А до этого спасал заложников «Норд-Оста» - трижды на Дубровке ходил на переговоры к террористам.

- А помните, как мы летали с Иосифом Давыдовичем в Сирию, когда там была война?

- Да, да. Мало того, он должен был лететь второй раз, его пригласил Валерий Халилов, но Кобзон просто физически не мог. Он сказал – давайте полетим не перед Новым годом, а на День Советской армии – 23 февраля – и все вместе поздравим.

И вот, к сожалению, Валерий Халилов с Ансамблем Александрова полетели, и судьба их была очень печальной. Они погибли. А Иосиф Давыдович избежал этой участи…

- Ну, мы могли тоже с вами там оказаться…

- Да, да, практически мы были в одном шаге… мы до этого уже летали на этом же самом самолете, с теми же самыми летчиками…

Алексей Евсюков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, да. Я тоже помню лица летчиков. Скажите, вот у Иосифа Давыдовича было три звезды – Героя Труда России, Героя ДНР и Героя Чернобыля. Почему, на ваш взгляд, он даже в Кремль не все звезды надевал? А - только - по просьбе журналистов - когда приезжал к нам в «Комсомолку».

- А он считал, что это - награды для подушечек, когда провожают в последний путь, чтобы можно было видеть, чем человека наградили.

А вообще в этой жизни он делал то, что ему завещала мама. Служить людям, служить Родине, любить свою мать и любить своих детей. Любить своих сограждан. Поэтому для него обилие орденов не являлось такой уж самоцелью…

Иосиф Кобзон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но в «Комсомолку»-то он приходил со Звёздами.

- Да, да. Мало того, на день комсомола всегда надевал комсомольский значок и значок «Лауреат премии Ленинского комсомола». У Иосифа Давыдовича было такое нежное и трепетное отношение вообще к ВЛКСМ. Он считал, что комсомол, мало того, что воспитывал молодежь, он и его тоже воспитал в свое время, и помогал ему идти по этой жизни. Не просто идти, а - широко шагать.