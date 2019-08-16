Пять сравнительно честных способов увеличить себе зарплату

Недавно Росстат опубликовал большое исследование на тему наших зарплат. Оказалось, половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц. Вместе с соавтором книги «Резюме на миллион» Михаилом ПРИТУЛОЙ «Комсомолка» решила помочь своим читателям советами. В надежде, что это поднимет вам доходы, а Росстату - статистику.

Совет № 1

Без спроса денег не дадут

Самый простой рецепт - пойти к руководителю и попросить. Он же не телепат. Может и не знать о вашей 20-летней ипотеке и трех детях, которых надо кормить.

- Если ежегодная индексация не прописана в договоре, начальники обычно не повышают оклады сами. Даже когда эта возможность есть, - говорит Михаил Притула. - Руководители считают так: «Лучше я подожду, пока сам придет. Сейчас подниму - он затем снова попросит».

Действительно, зачем повышать оклад, если сотрудник и так хорошо работает?! Вот только к разговору лучше подготовиться заранее и просьбу обосновать. Например, в таком порядке:

- рассказать, зачем вам прибавка (жизненные обстоятельства);

- предложить взять на себя дополнительные обязанности (польза для компании);

- напомнить про ваши достижения в прошлом (ваша личная ценность).

Если вы полезный сотрудник, начальник вряд ли откажет. Встаньте на его место: искать и обучать нового работника ему не хочется. Да и для вас рисков никаких. За спрос зарплату не снижают.

Совет № 2

Учиться и снова учиться

Исключения есть, но более компетентные сотрудники обычно получают больше. И их чаще продвигают по карьерной лестнице.

- Дополнительное обучение, несомненно, увеличивает шансы повышения зарплаты. И тут главное - заявить о желании учиться. Но зачастую у компаний есть потолок зарплат для определенных должностей. Если вы исчерпали лимит, единственный способ увеличить доход - переход на более высокую должность, - говорит Притула.

Эксперт советует читать книги, ходить на тренинги и курсы. Просить прибавку к зарплате на ровном месте будет нагло. А вот если у вас появились новые знания, которые принесут дополнительную прибыль работодателю, их можно «продать». При этом учиться нужно конкретным навыкам. Если хотите подняться на ступеньку выше в своей компании, узнайте, что именно нужно знать на будущей должности. Получайте эти навыки и не забудьте сказать о своих здоровых амбициях работодателю.

Совет № 3

Играйте по правилам компании

Производительность труда - понятие общее. Оно сильно зависит от отрасли. Все работодатели хотят, чтобы их сотрудники работали эффективнее. Но в каждой компании есть нюансы.

- Я бы рекомендовал изучать предприятие и его руководителя, - советует Михаил Притула. - Любой начальник хочет идеального сотрудника. Он ждет, что наемный работник будет играть по правилам компании. И такого сотрудника поощряет. Идея в том, чтобы прийти в чужой монастырь и соблюдать его устав.

Кроме того, желательно выстраивать хорошие отношения с коллегами и руководством. Все хотят работать с теми, с кем комфортно. Если человек не умеет выстраивать взаимодействие с другими, его вряд ли сделают управленцем. А это самый прямой способ получать больше.

Совет № 4

Пригрозите увольнением

Это обоюдоострый прием. Таких шантажистов топ-менеджеры не любят. Но только потому, что часто идут у тех на поводу.

- Нужно понимать, что это определенный риск, как пойти ва-банк. Но в большинстве случаев он прокатывает, - утверждает Михаил Притула. - По моему 15-летнему опыту работы в крупных компаниях, чаще всего удерживать сотрудника они готовы. Особенно если тот заявит, что хочет уйти к конкурентам.

Пользоваться таким способом лучше в самом крайнем случае. И предварительно желательно изучить рынок труда, сходить на несколько собеседований и даже, возможно, получить реальное предложение о работе. Тогда ваша переговорная позиция будет устойчивее. Просто угрожать увольнением не очень правильно. Блеф может не сработать. И придется уходить в никуда.

Совет № 5

Имейте заначку

Проблема большинства россиян в том, что у них вообще нет накоплений. Они держатся за плохое рабочее место, боясь лишиться даже крохотного заработка. Любой разговор с начальником идет не на равных. Босс давит, чувствуя силу, а работник уступает, потому что знает: уволят - завтра будет нечего есть.

Проблему уверенности решает резервный фонд. Начните откладывать 10 - 20% с каждой получки. Когда будет запас на полгода, на переговоры с начальником вы пойдете другими человеком. И шанс договориться будет выше.

Кроме того, заначка - это дополнительный доход. Если зарплату автоматически не повышают на уровень инфляции, то ставка по депозиту в банке ее даже превышает.

КСТАТИ

Половина россиян живут от получки до аванса

43% граждан страны тратят все деньги на текущие нужды. Такой вывод сделали в компании «Сбербанк страхование», опросив 10 тысяч жителей 37 крупных городов. Большинство признались, что не могут откладывать деньги из-за низких доходов. А достойной они считают зарплату, которая в среднем на треть выше их нынешней.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Когда лучше просить о повышении?

Для такого разговора нужно найти подходящий момент. Вот несколько общих рекомендаций:

- не стоит заикаться о прибавке, если в компании трудности. Дождитесь более благоприятных времен;

- пик работы в большинстве компаний утром. Ходатайствовать о прибавке лучше после обеда. Сытый начальник добрее;

- не говорите с боссом о повышении зарплаты в неформальной обстановке, например на корпоративе. Разговор должен быть деловым;

- просите об очередном повышении не чаще чем раз в год. Но и не тяните слишком долго, если видите, что вам недоплачивают.