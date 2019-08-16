Как я готовила блюдо-афродизиак

Читатели часто предъявляют мне, что я списываю какие-то блюда из интернета.

Да, любимая бабушка почила в бозе, не оставив мне заветной тетрадки с рецептом послевоенного штруделя, вывезенного мужем-командиром из Вены.

Кухонные лайфхаки я собираю сама: в командировках (благодаря любимой газете я объездила всю Россию), в своих личных отпускных путешествиях, на кухнях героев.

Мне забавно, и я ничуть не комплексую листать поваренные книги, расспрашивать мам своих подружек или придумывать блюда самой. Это – мое хобби!

И ровно с таким же удовольствием я готовлю все, что встречаю на просторах сети. Здесь даже лучше получается! Веселее.

Читаю я, например, на страничке одной писательницы, как сварить японский рис. «Не нужен сорт нишики! Не нужно отмерять воду! Рис промываете, кладете в особую кастрюльку (у японцев она помечается специальным иероглифом), наливаете холодную воду из-под крана на два пальца, кастрюлю без крышки на средний огонь, отсчитываете ровно восемь минут, выключаете, накрываете крышкой. Все! Рис не мешаете, не пробуете, не обращаете никакого внимания. Так делали японские студенты, и – просто вау! Ароматнейший рис даже из краснодарской крупы» (рецепт немного изменяю, чтобы меня не обвинили в плагиате).

В восторге от возможности поэкспериментировать, бегу на кухню. Все исполняю в точности: рис – какой попало, вода – из под крана, огонь – средний, подчеркнуто не смотрю на кастрюлю, отсчитываю восемь минут…

На восьмой по квартире начинает плыть синий дым с едким духом сгоревшей каши. Кастрюлька становится очень «особой»: черной и покрытой коркой гари.

Или: было у меня припасено блюдо-афродизиак от этой же сетевой гуру.

Там целая мистическая история: несколько пар друзей были в одном кабачке в Румынии, и хозяйка вдруг говорит: «я, мол, ведьма, у одной вашей супружеской четы проблемы, я сварю суп для соединения сердец, тел и чресел. Ешьте, что вам подадут», - они съели, пара, как по волшебству, помирилась, а эта гуру подрезала рецепт:

«Лук, пару штук, и морковь, штуки три, помыть и очень тщательно почистить, мелко нарезать, натереть на терке. Подогреть сливочное масло, добавить туда овощи, пучок петрушки и щепоть орегано, минут пять потушить. Нарезать крупными кусками краба, рака, или любого морского гада, чтобы ни мясо, ни птица, ни рыба… Добавить пару горстей в готовящиеся овощи с зеленью, посыпать корицей, мускатом и перцем.

Влить ровно половину бутылки сухого шампанского, медленно довести почти до кипения (но закипеть не должно!) и подавать моментально! Блюдо рассчитано на двоих и должно быть съедено ими до конца» (рецепт снова меняю из уважения к авторским правам).

Петрушки у меня не было, зато все остальные ингредиенты – только с прилавка. Вечер субботы, почему не устроить ужин при свечах? Нарезала лук и морковь, овощей оказалось неожиданно много, груда. Ладно, растоплю масла побольше. Пять минут... морепродуктов -целый пакет, а то и так полкастрюли моркови... О, удачно муж пришел: как раз наливаю "Абрау-Дюрсо" и довожу до некипения...

Разливаю. У мужа делается сложное лицо. Пробую: морковь-то сырая. Лук и морепродукты сварились, но что для ядреного корнеплода 5 минут в масле и не-закипание в шампанском? Блин, может, так и надо? На вкус: незакипевший брют, то есть горько-кислая спиртяга, много масла и горчащие травы. И морковь с трудом прожевывается. Морепродукты украшают, и тепло от специй, но, прямо скажем...

Ну, еще ложечку… любовь не вздохи на скамейке...

Через пять минут муж осторожно просит майонез: есть ЭТО насухую невозможно. Осиливает полтарелки:

- Ой, мне плохо, - и укладывается спать. Даа, не такого эффекта я ждала...

Как же быть? В оригинале сказано: "Блюдо должно быть съедено двумя, хоть лопните, мол, но доешьте". Это что, мне целую кастрюлю - в одно лицо?!

Супруг приполз на кухню через полчаса и жалобно попросил "что-нибудь нормальное": получил яичницу. Стоически доевшую «приворотное зелье» меня прошиб луч, который обычно посылают авторам плохих рецептов.

Романтический ужин удался на славу.

Мораль отсюда такова: взять рецепт из интернета – даже не полдела. Вы попробуйте его еще сготовить и не отравиться.

И чтобы семья одобрила.

P.S. На фото – известный сетевой рецепт из цветной капусты: кочан сварить целиком (минут 20-30), вынуть, разделять соцветия чем-нибудь длинным и острым (я пользовалась палочкой для суши) и затыкать под них лепестки бекона, свернутые трубочкой. Потом точно так же нашпиговать брусочками сыра и чесноком. Посолить, поперчить. Сделать сырную заливку: тертый сыр смешать с плавленым сыром, разбавить сливками, добавить соль и чеснок. Обмазать капусту, вмазывая под растрепанные соцветия, и печь при небольшой температуре. Это у меня получилось :-)