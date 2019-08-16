В Подмосковье следователи разгадали тайну скелета ребенка, убитого полвека назад

Ночью 12 июля в дежурную часть Звенигорода позвонила женщина. 36-летняя Виктория сообщила о страшной находке, которую обнаружила в своём сарае. Войдя в сарай, прибывшие на вызов оперативники, были шокированы. В обычной сумке хранился скелет новорожденного ребенка.

— Небольшая сумка была замотана полиэтиленом, очевидно. что она хранится уже давно. В ней были обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие новорождённому. Точнее может сказать экспертиза. — сообщил источник KP.ru

В те годы этот район не был плотно заселён, неподалёку расположен лес и Москва-река. Соседи друг друга почти не видели. Скорее всего, именно поэтому произошедшее долгое время удавалось скрывать.

— Моя тетка, Надежда Горецкая ее звали, лет 50 назад родила. Мне рассказали, что она ходила беременная, а потом живот пропал и ребёнка никто не видел, ну мало ли что могло произойти, никто расспрашивать и не стал. Через какое-то время она переехала, это был её дом и сарай ей принадлежал, никто им не пользовался. Все эти годы тело ребёнка там и хранилось, — рассказала заявительница следователям.

Тёмная семейная история всплыла лишь спустя десятилетия. Что побудило племянницу наконец прервать молчание и заявить в полицию остаётся только догадываться. Общаться с журналистами Виктория наотрез отказалась.