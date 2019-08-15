Эксперты выяснили, как пассажиры относятся к задержке авиарейсов

Задержка рейса - одна из самых частых неприятностей, которые случаются с туристами по дороге не курорт или обратно домой. Эксперты сервиса путешествий Туту.ру провели опрос среди 4 тысяч пассажиров: как они реагируют, если вылет самолета задерживается на 3 часа или больше?

Оказалось, что путешественники на удивление спокойно относятся к опозданиям самолетов. Скандалить и тем более идти в суд настроены немногие. И даже ругаться на авиакомпанию в соцсетях.

56% пассажиров готовы вообще забыть про долгое ожидание, если авиакомпания порадует их каким-либо бонусом. На самом деле при серьезной задержке перевозчик по закону должен о туристах позаботиться: накормить горячим обедом или ужином (если рейс отложен на 4 часа или более), поселить в отеле (при задержке от 6 часов ночью и более часов днем). Видимо, многие путешественники воспринимают это все как бонусы.

15% участников опроса ответили так: "Поворчу и прощу. Главное, что долетели".

13% все же будут добиваться денежной компенсации от авиакомпании и при необходимости пойдут в суд.

9% пассажиров вообще относятся к задержке вылета философски и не расстраиваютя.

7% пишу негативные отзывы про авиакомпанию в соцсетях и советуют друзьям не летать ее рейсами.