Спасите кота!

Фестиваль прошел под знаком женщин - не то, чтобы новый арт-директор Лили Анстан так хитро сформировала программу, просто мировой кинопроцесс начал как-то осознавать постигшие мир изменения и поместил в центр своих изысканий женскую фигуру с ее причудливыми психологическими извивами.

«12 тысяч» - один из многих фильмов женщин-режиссёров, украсивших собой главный конкурс Локарно. Режиссёр Надеж Требаль, как обычно, исполняет главную женскую роль и с первых же кадров использует служебное положение с целью (довольно убедительной) имитации половой близости с актёром, исполняющим роль ее мужа. Итак, Маруся (Требаль) и лысеющий Франк (Арье Волтартер) горят плотским желанием по отношению друг к другу, даром что родили уже нескольких детей и живут в одной комнате с мамой. Но вдруг Франк теряет работу и вынужден отправиться на заработки: его мужское достоинство ущемлено тем, что они живут на детское пособие, получаемое женой.

«12 тысяч» - один из многих фильмов женщин-режиссёров, украсивших собой главный конкурс Локарно.

Муж обещает вернуться, когда заработает 12 тысяч евро - именно столько получает в год его нечесаная жена с глазами, глядящими в разные стороны. Реалистическое вступление оборачивается чередой неправдоподобных предприятий, в результате которых Франк довольно легко зарабатывает гораздо больше, чем нужно (это тоже бесит сварливую женщину). Причудливый характер женской режиссуры проявляется в не очень мотивированном смешении форматов, жанров и отношения к реальности. Когда метод психологического реализма режиссеру надоедает, ее герои вдруг принимаются танцевать. С другой стороны, хорошо, что не петь, ибо поют теперь в каждом втором фестивальном фильме. Еще одна «танцевальная» французская вещь - «Дети Айседоры» Дамиена Манивеля. Название, следует понимать двояко: с одной стороны, речь в этом чересчур возвышенном произведении идёт о реальных детях знаменитой балерины Айседоры Дункан, к сожалению, в совсем юном возрасте погибших в автокатастрофе. Их мать пыталась, как могла, изжить это страшное горе в скорбном танце на музыку Скрябина. С другой стороны, детьми Айседоры молодой автор почему-то полагает и четырёх женщин, пробующих себя в балете. Тут и бледная танцовщица, не выпускающая из рук книгу мемуаров Дункан, и девочка с болезнью Дауна, и ее преподавательница танцев, чьи дети учатся в другой стране, и, наконец пожилая афро-француженка - зрительница балета, тоже похоронившая сына. Все они сошлись в одной неочевидной точке времени и пространства. Все это благородно, печально и нисколько не интересно.

Название фильма «Дети Айседоры» следует понимать двояко.

Куда живее болгарский фильм «Кот в стене» Мины Милевой и Веселы Казаковой - это симпатичная трагикомедия о бурной жизни болгарских эмигрантов в Лондоне, вдохновлённая историями из жизни ее авторов. Главная героиня - архитектор, работающая официанткой, воспитывающая маленького сына и живущая вместе с братом-бездельником. Однажды в гости к ним забредает соседский кот, которого они сердобольно приняли в семью и который, конечно, имел хозяев. В довершение ко всему этому переполоху кот залез в вентиляционную дыру в стене и отказался оттуда вылезать. Надо ли говорить, что эта ситуация не улучшила отношений сумасшедшей болгарской семьи с соседями-англичанами, повлекла долгие разговоры о брекзите и даже приезд полиции. «Кот в стене» - один из немногих конкурсных фильмов, где бьет ключом жизнь, а не эгоизм авторов.