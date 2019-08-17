На Порошенко ополчились иностранные инвесторы в Украину

После возвращения из зарубежного отдыха на Родину под покровом ночи на частном самолете бывший лидер Украины Петр Алексеевич Порошенко как-то выпал из поля зрения СМИ. Нет, он сходил на допрос, как полагается, его дети в это время пришли поддержать папу морально, при этом, один из сыновей на чистом русском языке объяснил, что любит украинскую мову, но не имеет возможности говорить на ней из-за незнания предмета. А дальше – тишина. И, как выясняется, совершенно напрасно.

На Украину прилетел некий американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. Не для того, что припасть к могилам предков, а для встреч с новым руководством страны. И уже провел рандеву с и.о. главы Службы Безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Если учесть один немаловажный фактор – при Порошенко во главе страны Кислину был запрещен въезд на территорию Украины из-за разоблачения им преступных схем обогащения представителей украинской власти по схеме «Роттердам+» - можно предположить, что приезд американского миллиардера в Киев преследует цель выкатить Порошенко «ответочку».

Впрочем, он и сам этого не скрывает. В интервью украинскому ресурсу «Страна.uа» он дословно заявил: «Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 млн. долларов».

- Расследование идет, возбуждены уголовные дела. Я сейчас не могут раскрывать все подробности. Скажу лишь, что расследование идет не меньше чем по трем статьям. Одно из дел - по деньгам МВФ, - проинформировал Кислин журналистов о сегодняшнем состоянии расследований и уточнил. - Точнее, по последнему миллиарду долларов кредитного транша. Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирование на коммерческие банки, а дальше - они рассосались по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко.

Как заявил Кислин, ему предлагали вернуть ранее инвестированные в Украину средства (а речь идет о десятках миллионов долларов) за взятку в 3 млн долларов, такое предложение прозвучало от одного из подельников и сторонников Порошенко, депутата ВРУ Грановского, он на подобную сделку не пошел. Более того, он предлагает привлечь к совместному расследованию ФБР и правоохранительные органы других стран. А если вернуть деньги из зарубежных офшоров Украине не удастся (по его мнению, это реально сделать примерно с 5 миллиардами из 8 млрд. долларов), то государство все равно будет обязано вернуть эти средства иностранным инвесторам, пусть даже из госбюджета. При этом, считает Сэм Кислин, полноценное расследование возможно только при новом Генпрокуроре страны, поскольку «при этом прокуроре (речь о Юрии Луценко – прим.авт.) никакого результата не будет. Он - свой человек в «семье». Порошенко и Луценко - коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег».

И уж совсем траурно для Порошенко должны прозвучать слова, что «коррупционерам уровня Порошенко в США дают по 200-300 лет тюрьмы». По словам американского миллиардера, очень многое тут будет зависеть от того, что скажет Трамп на своей встрече с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Может, Петр Алексеевич все-таки напрасно вернулся с отдыха?

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