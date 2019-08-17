Сценарист американского «Чернобыля» — русским коллегам: «Даже если ваша задача очернить нашу работу и лгать, — сочувствую»

— Снимать сериалы — тяжелая работа, и, что бы ни происходило с политикой, Путиным, его правительством, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд, — заявил Крейг Мазин, сценарист американского сериала «Чернобыль». — Даже если задача русского сериала — очернение нашей работы или пропаганда лживой версии истории.

Выходит так, что американец запросто допускает: НТВ снимает не сериал «Чернобыль», а продукт махровой пропаганды и, конечно, намерен соврать зрителю. Ведь именно HBO, который снял сериал про несуществующий «мост смерти», пьющих водку ящиками шахтеров и по пути унизил министра угольной промышленности СССР Михаила Щадова, работавшего в забое с малолетства, показал миру правду. По крайней мере, об этом гласит слоган американо-британского сериала: «Узнай цену лжи».

Крейг Мазин посмотрел пиратский трейлер российского «Чернобыля», слитый в сеть, почитал гневные комментарии наших зрителей и, как он считает, посочувствовал.

— Я бы хотел позвать этих ребят на ланч и сказать, что знаю, каково это, что мы с ними в одном бизнесе, — признался сценарист.

Как трогательно, когда режиссер шедевров «Очень страшное кино», «Поймай толстуху, если сможешь», «Мальчишник-2: Из Вегаса в Банкок» и, конечно, «Чернобыля» снизошел до российских коллег, чтобы похлопать их по плечу в нелегкую минуту, когда пропагандисты куют железо, не отходя от кассы.

И неважно, если русский «Чернобыль» начал сниматься за год до выхода сериала HBO и «отвечать» или «очернять» зарубежный проект не может сугубо по хронологическим причинам. И неважно, что Мазин проект еще не видел. И неважно, что эти глубокомысленные выводы могут повлиять на уровень предвзятости по отношению к еще не вышедшему в эфир сериалу. И неважно, что агентов ЦРУ в российской версии «Чернобыля» никто ни в чем не обвиняет, это всего лишь ВЕРСИЯ, которую разрабатывает КГБ, а в финале картины вообще-то американец встречается с чекистом в отставке, и они мило во всем разбираются.

Кадр из сериала «Чернобыль» (НТВ). Фото: НТВ

Все это неважно, неважно. Не имеет значения. Главное — сделать точечный наброс клеветы, не понимая контекста, сюжета и не погружаясь в нюансы. Ведь примерно так же и был создан прогремевший «Чернобыль»: максимальная бытовая детализация с рядом передергиваний при отсутствии глубины характеров и сочувствия к трагедии.

Кстати, чуть раньше сыгравший академика Валерия Легасова актер Джаред Харрис и вовсе счел сюжет «Чернобыля» от НТВ смешным. Хотя сценарий ему никто почитать не давал.

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