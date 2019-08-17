В ДТП в Тульской области погиб один человек, 11 пострадали

В Тепло-Огаревском районе Тульской области произошло крупное ДТП. Автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

В результате аварии погиб один человек - водитель легковушки. Также пострадали 11 пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тула-Липецк.

Инцидент произошел в субботу, 17 августа, около 17:40 мск на 50-м км автодороги "Лопатково-Ефремов". В пресс-службе регионального управления министерства внутренних дел России уточнили, что все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Часть из них уже доставили в больницу.

Пострадали 11 пассажиров микроавтобуса Фото: МЧС России по Тульской области

На месте ЧП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медики "скорой помощи", передает ТАСС.

Стоит отметить, что это уже второе серьезное ДТП с автобусом за минувшие сутки. Сайт kp.ru писал, что ранее многотонная машина врезалась в стену здания магазина в Перми. Жертвой аварии стал один человек, еще 16 пострадали. Предполагается, что водитель просто не справился с управлением.