"Было мнение, что не надо посылать Загитову на победный чемпионат мира": тренер раскрыл тайну успеха фигуристки
Весной этого года весь мир рукоплескал победе Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию. Год назад после исторической для себя Олимпиады 2018 она была лишь пятой на турнире в Милане. А через год в Сайтаме она выиграла золото, собрав после этого полную коллекцию титулов в своем виде спорта.
Уже после турнира тренер фигуристки Этери Тутберидзе признавалась - поездки на турнир и не могло быть. Но все-таки Алину удалось настроить на нужный лад и привезти из Японии золотую медаль.
Член тренерского совета федерации фигурного катания на коньках раскрыл ранее неизвестные детали того успеха. По его мнению, фигуристка в начале этого года находилась под большим напряжением, которое мучало ее:
- Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. Проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг, - говорит Кудрявцев в интервью "СЭ".
Однако же, Загитову могли и вовсе не отправить на турнир:
- Было мнение, что посылать ее не надо. Да, это обсуждалось. Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Алина не хотела ехать. И только решение тренера заставило ее передумать. И благодаря переданному воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери ее сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер.
Напомним, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме Загитова одержала победу. И к 16 годам после этого успеха она выиграла мировое первенство, чемпионат Европы, Олимпиаду, финал Гран-При. В новом сезоне Алина уже получила назначение на два этапа престижной серии - она точно выступит во Франции и Японии.
Фигуристка Алина Загитова выложила видео катаний в 4 часа ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU