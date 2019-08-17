"Монако" с Александром Головиным было разгромлено 0:3 "Метцем"

В субботу, 17 августа, в чемпионате Франции по футболу был сыгран матч 2 тура - "Метц" на своем поле принимал одного из неудачников прошлого сезона - "Монако". Некогда топ-клуб, который рубился за места в Лиге Чемпионов, в том сезоне едва смог спастись от вылета из Лиги 1. В первом туре нового сезона "монегаски" были разгромлены 0:3 одним из лидеров французского чемпионата "Лионом". Встреча второго тура в гостях у "Метца" тоже не задалась с самого начала.

В стартовом составе "Монако" в этой игре впервые в сезоне в официальном поединке сыграл российский полузащитник Александр Головин. В прошлом сезоне он был удален в одном из последних матчей, получив дисквалификацию на несколько поединков. И срок "заключения" истек у Головина как раз к игре против "Метца".

Однако появление россиянина не помогло "Монако". Ибо уже на 11-й минуте Диалло с пенальти открыл счет, забив гол в ворота "Монако". А вскоре гости матча остались и вовсе в меньшинстве - на 34-й минуте был удален Агиляр. Для "Монако" - это второе подряд в двух матчах удаление.

И после этого игра у команды основательно не пошла. В начале второго тайма Диалло забивает свой второй гол в матче, а на 66-й минуте Коад и вовсе доводит счет до разгромных 3:0 в пользу "Метца".

"Монако" на старте сезона проиграл уже два матча с общим счетом 0:6. Следующий матч у команды Головина - 25 августа на своем поле против клуба "Ним". Победивший же в этой игре "Метц" при 4 баллах пока что находится в группе лидеров после двух туров нового сезона. Они 24 августа сыграют против "Анжера" в гостях встречу 3 тура чемпионата Франции нового сезона.