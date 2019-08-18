Уфа - Ростов 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты "Ростова" довольно долго уже находятся в немного необычном состоянии - команда постоянно в шаге от большого успеха, но ей не везет. Вот сейчас - в игре с "Уфой" победа может ростовчанам потеснить питерский "Зенит" на первом месте в РПЛ. Добьются ли этого игроки "желто-синих" - главный вопрос и интрига поединка в столице Башкирии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Уфа - Ростов 18 августа 2019.

Статистика личных встреч Уфа - Ростов 18 августа 2019

10 раз клубы играли между собой в чемпионатах России по футболу. 1 раз выиграла очный поединок "Уфа", 4 раза была ничья, а остальные 5 встреч - за "Ростовом".

Прогнозы букмекеров на матч Уфа - Ростов 18 августа 2019

У "Ростова" больше шансов на победу в этой игре.

Прогноз на матч Уфа - Ростов 18 августа 2019

"Ростов" должен добиться победы в матче против "Уфы".

Время начала матча Уфа - Ростов 18 августа 2019

Матч Уфа - Ростов 18 августа 2019 года в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Уфа - Ростов 18 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Уфа - Ростов можно посмотреть 18 августа и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Уфа - Ростов 18 августа 2019

Трансляция матча Уфа - Ростов 18 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.