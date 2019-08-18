2019-08-18T00:01:16+03:00
Спорт

Динамо - Локомотив 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Локо" предстоит игра в гостях против "Динамо"."Локо" предстоит игра в гостях против "Динамо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Два столичных топ-клуба РПЛ встретятся на стадионе в Петровском парке. "Локомотив" неплохо стартовал в сезоне, но потерял часть баллов по ходу сезона. "Динамо" же преисполнен амбиций добиться как можно больших успехов в наступившем сезоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Локомотив 18 августа 2019.

Статистика личных встреч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Команды играли между собой 54 раза в чемпионатах России. 14 побед у "Динамо", 25 у "Локомотива", 15 игр завершались вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

В матче стоит ждать победы "Локомотива", либо ничьи.

Прогноз на матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

У "Локомотива" больше шансов на победу в этой игре.

Время начала матча Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Локомотив можно посмотреть 18 августа и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Трансляция матча Динамо - Локомотив 18 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.

Динамо - Локомотив 18 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Уфа - Ростов 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Уфа - Ростов 18 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Манчестер Сити - Тоттенхэм 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Футбол, матч Манчестер Сити - Тоттенхэм 17 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 17 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Новости 24
Женский бунт в центре Мехико: пострадали более 30 человек
Трамп и Трюдо по телефону обсудили ситуацию с арестованными в Китае канадцами
"Позор": Дзюба раскритиковал судейство в матче с "Ахматом"
Шойгу отметил активное развитие военного сотрудничества РФ и Сербии
Задержаны подозреваемые в хищении госимущества Украины на $60 млн
Сафронов вернет заказчику €70 тысяч за испорченную при потопе картину
Военный вертолёт упал во Львовской области
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Боинга МН17
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти человек
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
В Казахстане женщина родила двух детей с разницей в несколько месяцев
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время
Умер Ричард Уильямс, нарисовавший кролика Роджера