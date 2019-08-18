Динамо - Локомотив 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Два столичных топ-клуба РПЛ встретятся на стадионе в Петровском парке. "Локомотив" неплохо стартовал в сезоне, но потерял часть баллов по ходу сезона. "Динамо" же преисполнен амбиций добиться как можно больших успехов в наступившем сезоне. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Локомотив 18 августа 2019.

Статистика личных встреч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Команды играли между собой 54 раза в чемпионатах России. 14 побед у "Динамо", 25 у "Локомотива", 15 игр завершались вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

В матче стоит ждать победы "Локомотива", либо ничьи.

Прогноз на матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

У "Локомотива" больше шансов на победу в этой игре.

Время начала матча Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Локомотив можно посмотреть 18 августа и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Динамо - Локомотив 18 августа 2019

Трансляция матча Динамо - Локомотив 18 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.