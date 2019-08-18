«Я не очень сдержан в тратах на ребенка»: Дмитрий Шепелев рассказал, как балует сына Жанны Фриске дорогими подарками

Дмитрий Шепелев все чаще делится в Инстаграме подробности воспитания сына Платона. Телеведущий рассказывает подписчикам о своих отцовских радостях и спрашивает совета по поводу проблем. На этот раз Дмитрий рассказал фолловерам о дорогих подарках, которые он делает сыну Жанны Фриске. По словам молодого отца, он не экономит на сыне, но в то же время старается не слишком баловать его.

- Вчера сын попросил подарить ему Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti. Стоимость 30.000 рублей, - написал Шепелев на своей страничке. - Нет, говорю, дорого. - Дорого это как? - Ну, если на эти деньги купить твое любимое мороженое, то ты сможешь есть его каждый день на протяжение одного года и одного месяца, то есть до следующей осени. Другими словами, конструктор стоит как новый велосипед, так что выбирай.

Дмитрий рассказал, что в этом году устроил сыну роскошный день рождения. Телеведущий заказал Платону на 6-летие праздник в рыцарском стиле. Затем был еще один – уже в детском саду, с аниматорами, наряженными пиратами. Детские вечерники явно влетели ему в копеечку, но Шепелев ничуть не жалеет о потраченных деньгах.

- Надо признать, я не очень сдержан в тратах на ребенка. Достаточно вспомнить последний день его рождения, - рассказал он. - Чтобы сделать сюрприз, я выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах, высекая искры и звеня латами. После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это - 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника Черная борода. Подарки от членов семьи даже не перечисляю. Я подарил кикер (настольный футбол – Ред.).

Телеведущий подчеркивает: день рождения Платона – это исключение из правил. В остальные дни Дмитрий старается держать себя в руках и не задаривать наследника без повода.

dmitryshepelev Вчера сын попросил подарить ему Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti.

- Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках, - уверяет молодой отец. - Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано. И еще одно: если на выходе из магазина игрушек с покупками я слышу: «А когда будут новые подарки?» - незамедлительно предлагаю вернуть купленное. «Наслаждайся этими», - говорю, «все остальное потом». И это работает. А еще я научил говорить «спасибо» даже за незначительный презент. И еще научил ждать - желания сбываются для тех, кто умеет быть терпелив. Поэтому, не считаю, что избаловал сына. А даже если и балую его иногда, то почему бы и нет? Кого же еще - внуков что ли? Кстати, Платон выбрал велосипед.

«Лего за 30000 тысяч это слишком, учитывая что вы соберете его один раз , а потом это массажёр для ног. Велосипед это гораздо круче и полезнее», «Вы замечательный отец», «Балуйте сына подарками, детство быстро проходит, еще сколько в жизни придется сдерживать и свои желания и свои возможности», - пишут подписчики в комментариях.

Напомним, мамы Платона Жанны Фриске не стало четыре года назад. Певица боролась с онкологией - у неё была неоперабельная опухоль мозга. Рак у звезды обнаружили вскоре после того, как она родила первенца.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и любимая женщина Екатерина Тулупова. Новой избраннице Шепелева 36 лет, она родом из Владивостока. В Москве девушка закончила вуз и стала дизайнером. Несколько лет назад Екатерина организовала женский клуб «Деловые завтраки». От предыдущего брака у неё есть 6-летняя дочь Лада. Девочка ровесница Платона, и, видимо, это во многом сблизило Шепелева и Тулупову. Кроме того, Дмитрий и Екатерина и сами ровесники, у них много общего. Например, любовь к Италии: Тулупова закончила Миланские курсы дизайна. Последние два года Шепелев предпочитает вывозить Платона на море именно в Италию. Этим летом, как и в прошлом году, телеведущий снял на время отдыха большую виллу с бассейном в Тоскане.