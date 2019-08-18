2019-08-18T17:52:57+03:00
В мире

Британию ждет дефицит продуктов, топлива и лекарств

В прессу попал секретный документ о последствиях жесткого Брекзита
Ася ХОВАНСКАЯ
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В Британии называют Брекзит «операцией «Хаос» и требуют его остановить.В Британии называют Брекзит «операцией «Хаос» и требуют его остановить.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока лейбористы угрожают Борису Джонсону вотумом недоверия, а Дональд Трамп торопит нового британского премьера покинуть ЕС без всякой сделки, пресса обнародовала последствия такого шага. В распоряжении газеты The Sunday Times оказался секретный правительственный документ под названием «Операция «Овсянка» с описанием возможных последствий разрыва отношений с Брюсселем к 31 октября и планом действий правительства.

«Катастрофический коллапс в национальной инфраструктуре», - называет его издание, а сам Брекзит - «операцией «Хаос». Согласно документу, Британия столкнется c «нехваткой топлива, продуктов питания, медикаментов, трехмесячными сбоями в работе портов, жесткой границей с Ирландией, ростом цен в социальной сфере, протестами по всей стране, мобилизацией полицейского ресурса»...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Последствия непредсказуемы»

- О масштабах этой апокалиптической картинки можно спорить, но очевидно, что никто из ответственных политиков Британии, включая Джонсона, не хочет выхода из ЕС без сделки. Иначе негатива и новых выборов в стране не избежать. Опасность сегодняшнего взаимного блефа Лондона и Брюсселя заключается в том, что это может привести к тому, чего никто не хочет. А последствия жесткого Брекзита непредсказуемы - такого в истории еще не было

КСТАТИ

Новый британский премьер Борис Джонсон бомжевал в Лондоне вместе с сыном русского банкира

А ещё собирал деньги на лечение больных российских детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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