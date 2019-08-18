2019-08-18T18:25:41+03:00
Спорт

"Ростов" проиграл "Уфе", не сумев потеснить "Зенит" в лидерах Премьер-Лиги

Башкирский клуб выиграл 2:0 у команды Валерия Карпина благодаря голам Игбуна
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Уфа" сыграла против "Ростова" на своем поле."Уфа" сыграла против "Ростова" на своем поле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 18 августа, в гости к футбольному клубу "Уфа" в столицу Башкирии приехал один из лидеров Премьер-Лиги - команда "Ростов", которая после пяти туров поджимала в турнирной таблице аж питерский "Зенит", занимая второе место. Это - довольно мощный результат на старте для команды Валерия Карпина.

Прошлый поединок этих же команд на этом же поле прошел весной этого года и тогда ростовчане уехали из Уфы с поражением - встреча завершилась со счетом 0:1. И тот успех стал первым для хозяев поединка в истории противостояний с ФК "Ростов". Перед этой игрой уфимцы занимали скромную 13-ю строчку в турнирной таблице с 1 победой и 1 ничьей в пяти стартовых турах сезона.

Положение уфимцев улучшилось после поединка с ростовчанами. Сценарий весеннего поединка, в итоге, повторился - хозяева добились победы в игре с командой Валерия Карпина.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте матча. После передачи Пуцко мяч в ворота "Ростова" забил Игбун. На форварда последовал длинный пас через половину поля и он успел первым к мячу, перебросив мяч головой через голкипера гостей Песьякова.

Тот же Игбун на 79-й минуте поединка поставил победную точку. Накрутив финтами двух защитников "Ростова", форвард послал мяч в дальний угол сетки ворот "желто-синих". И спустя пару минут был заменен под аплодисменты 8,5 тысяч зрителей, которые пришли на матч с ростовчанами.

После этого поражения "Ростов" с 11 очками остался третьим в турнирной таблице Премьер-Лиги. А "Уфа" после победы поднялась на 9-ю строчку - у них 7 очков. В следующем туре "Ростов" 25 августа сыграет на своем поле против казанского "Рубина". А "Уфа" примет за сутки до этого питерский "Зенит" на своем поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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