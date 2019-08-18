2019-08-18T20:25:00+03:00
Спорт

"Челси" набрал первое очко в сезоне, сыграв вничью 1:1 с "Лестером"

На гол Маунта гости "Стэмфорд Бридж" ответили точным ударом Ндиди во втором тайме игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мэйсон Маунт открыл счет в поединке "Челси" и "Лестера".Мэйсон Маунт открыл счет в поединке "Челси" и "Лестера".Фото: REUTERS
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Лондонский "Челси" проводит особенный для себя сезон. Команду после ухода Маурицио Сарри возглавил легенда клуба - бывший полузащитник Фрэнк Лэмпард. И пока что у него дела идут скромно, если говорить откровенно. На старте сезона - поражение 0:4 от "Манчестер Юнайтед". В середине этой недели - поражение в серии пенальти в матче за Суперкубок Европы от "Ливерпуля". Но качество игры, которое показали лондонцы, было неплохим.

В стартовом составе "Челси" на игру с "Лестером" в атаке в паре с опытным Оливье Жиру вышел молодой воспитанник клуба Мэйсон Маунт. Он показал себя в стамбульской игре. А в матче с "лисами" именно он открыл счет. Игрок соперников Ндиди допустил ошибку прямо у своей штрафной площади - Маунт отобрал у него мяч и пробил по воротам Шмейхеля, открыв счет в игре. В итоге команды доиграли первый тайм при счете 1:0 в пользу "Челси". На перерыв хозяева ушли лидерами. И к началу второй половины игры соотношение ударов по воротам было 7:3 в пользу "Челси".

И на 67-й минуте матча после подачи с углового защитник "Лестера" Ндиди забил ответный мяч в ворота "Челси", сделав счет равным - 1:1. До этого у гостей матча были шансы поразить ворота Кепы, но до гола дело так и не доходило.

Свой второй гол в итоге в матче не забили ни "Лестер", ни "Челси". И встреча завершилась вничью 1:1. Турнирное положение команд на старте сезона - неожиданное для многих.

После этой игры некогда очень грозный "Челси" с 1 очком - в подвале турнирной таблице Премьер-Лиги в районе 12-15 мест. У "Лестера" же - 2 балла и 12 позиция после двух игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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