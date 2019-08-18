"Локомотив" вырвал победу у "Динамо" 2:1 после того, как пропустил гол на 3-й минуте

Воскресным вечером на стадионе в Петровском парке футболисты "Локомотива" и "Динамо" выясняли, кто же из них круче в одном из двух московских дерби 6 тура нынешнего сезона. Эта встреча стала главной в игровом дне 18 августа, можно сказать, была "на разогреве" у грозной встречи "Спартака" и ЦСКА, которая запланирована на вечер понедельника 19 августа.

Встречу "Динамо" с "Локомотивом" ждали многие любители футбола. Просто хотя бы потому, что в составе "бело-голубых" свой первый матч должен был провести купленный за 20 миллионов евро у дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп. И именно он сказал свое первое слово в поединке против "Локомотива".

Уже на 3-й минуте матча в ворота "Локомотива" был назначен штрафной удар, который решил пробить прямо с угла штрафной площади Филипп. И как же круто у него вышла эта задумка! Прямым ударом в угол ворот Гилерме звездный новичок "Динамо" забил первый гол в поединке, открыв счет в матче. И открыв счет своим голам в чемпионате России уже через три минуты после появления в составе новой команды.

Столь резкое начало поединка немного "удивило" футболистов "Локомотива", которые приехали на матч фаворитами поединка. И постепенно-постепенно команда Юрия Семина, который с железнодорожниками провел свой 600-й матч именно 18 августа, стали находить ключи к воротам соперников. Развязка этих стараний наступила на 28-й минуте матча.

В ворота "Динамо" назначили пенальти. И к мячу подошел Алексей Миранчук. Разбег, удар - и гол! Радость игроков "Локомотива" прервал звучным свистком судья матча. Перед ударом Миранчука в штрафную вбажли футболисты и пенальти пришлось перебить. Алексей был точен и во второй раз. Счет-таки стал в этой игре 1:1.

На перерыв команды в итоге ушли при счете 1:1. А второй тайм поединка не стал каким-то очень ярким для "Динамо" и "Локомотива". И к исходу последней десятиминутки основного времени игры Юрий Семин бросил в бой своего главного новичка этой недели - Федора Смолова сменил Лука Джорджевич. Серб несколько дней назад подписал контракт с "Локо" и брошен был в бой в первой же игре.

Но вскоре гол забивает другой игрок "Локомотива" - после комбинации Миранчук-Жемалетдинов-Миранчук второй гол в матче забивает второй брат из "Локо". Антон Миранчук на 83-й минуте встречи выводит свою команду вперед - 2:1. И финал поединка гости проводят в ранге фаворитов.

В итоге "Локомотив" добился победы над "Динамо" и после этого успеха команда Юрия Семина улучшила свое положение в турнирной таблице Премьер-Лиги. С 13 очками "Локо" делит 2-3 места с "Краснодаром". А "Динамо" при 5 баллах остается на 13 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.

В следующем туре первенства России "Динамо" поедет в гости на матч против "Тамбова". "Локомотив" тоже последует на выезд - команде Семина предстоит игра с "Краснодаром".

Завтра же, 19 августа, 6-й тур чемпионата России завершится игрой между "Спартаком" и ЦСКА.