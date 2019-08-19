2019-08-19T00:52:03+03:00
Дом. Семья

«Он улетел в небо»: Умер сыч Польди, прославившийся дружбой с овчаркой Инго

Долгие годы за необычной дружбой птицы с собакой наблюдали миллионы людей [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сыч Польди прославился теплой дружбой с бельгийской овчаркой ИнгоСыч Польди прославился теплой дружбой с бельгийской овчаркой ИнгоФото: Кадр видео
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В Германии умер самый известный в мире сыч — Польди. Маленький сыч, прославившийся теплой дружбой с большой собакой, бельгийской овчаркой Инго. Историю их невероятных и очень трогательных отношений несколько лет рассказывала и показывала на своих страницах в соцсетях фотограф-анималист Таня Брандт.

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Об удивительной дружбе много лет рассказывала фотограф-анималист Таня Брандт.
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Таня Брандт и ее Польди
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За дружбой совы и овчарки наблюдали миллионы людей.

Сыч Польди с собакой Инго.

Это был настоящий роман в тысячах снимков, у каждого – свой собственный неповторимый сюжет. И вот…

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Польди и Инго были закадычными приятелями
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Птица и пес почти все делали вместе
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«Он улетел в небо... с большой частью меня. Он был чем-то таким особенным и большим...» - написала Таня в Facebook.

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Удивительным образом, ни зверь, ни птица не боялись друг друга - а доверяли всем сердцем
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То ли Польди считал себя собакой, то ли Инго верил, что у него есть крылья
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Смерть Польди стала нелепой трагической случайностью: его задавили собственные дети, защемили в клетке. Сыча пытались спасти, пришлось ампутировать крыло. Надеялись, что он выживет. Когда птичке стало совсем плохо и стало понятно, что чуда не будет. Предложили эвтаназию. Таня категорически ответила: «Нет, потому что это Польди».

В Германии умер сыч Польди, прославившийся дружбой с собакой Инго.

Выходить его не смогли. А нам остался бессмертный роман в фотографиях. Роман о любви птицы и зверя с настоящими человеческими глазами.

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Польди улетел в небо... И вместе с ним - частичка меня, - написала Таня
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Дружба сыча Польди и собаки Инго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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