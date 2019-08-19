«Он улетел в небо»: Умер сыч Польди, прославившийся дружбой с овчаркой Инго

В Германии умер самый известный в мире сыч — Польди. Маленький сыч, прославившийся теплой дружбой с большой собакой, бельгийской овчаркой Инго. Историю их невероятных и очень трогательных отношений несколько лет рассказывала и показывала на своих страницах в соцсетях фотограф-анималист Таня Брандт.

tanja_brandt Об удивительной дружбе много лет рассказывала фотограф-анималист Таня Брандт.

tanja_brandt Таня Брандт и ее Польди

За дружбой совы и овчарки наблюдали миллионы людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726687" frameborder="0"></iframe> Сыч Польди с собакой Инго.

Это был настоящий роман в тысячах снимков, у каждого – свой собственный неповторимый сюжет. И вот…

tanja_brandt Польди и Инго были закадычными приятелями

tanja_brandt Птица и пес почти все делали вместе

«Он улетел в небо... с большой частью меня. Он был чем-то таким особенным и большим...» - написала Таня в Facebook.

tanja_brandt Удивительным образом, ни зверь, ни птица не боялись друг друга - а доверяли всем сердцем

tanja_brandt То ли Польди считал себя собакой, то ли Инго верил, что у него есть крылья

Смерть Польди стала нелепой трагической случайностью: его задавили собственные дети, защемили в клетке. Сыча пытались спасти, пришлось ампутировать крыло. Надеялись, что он выживет. Когда птичке стало совсем плохо и стало понятно, что чуда не будет. Предложили эвтаназию. Таня категорически ответила: «Нет, потому что это Польди».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/726686" frameborder="0"></iframe> В Германии умер сыч Польди, прославившийся дружбой с собакой Инго.

Выходить его не смогли. А нам остался бессмертный роман в фотографиях. Роман о любви птицы и зверя с настоящими человеческими глазами.

tanja_brandt Польди улетел в небо... И вместе с ним - частичка меня, - написала Таня