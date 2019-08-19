«Он улетел в небо»: Умер сыч Польди, прославившийся дружбой с овчаркой Инго
В Германии умер самый известный в мире сыч — Польди. Маленький сыч, прославившийся теплой дружбой с большой собакой, бельгийской овчаркой Инго. Историю их невероятных и очень трогательных отношений несколько лет рассказывала и показывала на своих страницах в соцсетях фотограф-анималист Таня Брандт.
За дружбой совы и овчарки наблюдали миллионы людей.
Сыч Польди с собакой Инго.
Это был настоящий роман в тысячах снимков, у каждого – свой собственный неповторимый сюжет. И вот…
«Он улетел в небо... с большой частью меня. Он был чем-то таким особенным и большим...» - написала Таня в Facebook.
Смерть Польди стала нелепой трагической случайностью: его задавили собственные дети, защемили в клетке. Сыча пытались спасти, пришлось ампутировать крыло. Надеялись, что он выживет. Когда птичке стало совсем плохо и стало понятно, что чуда не будет. Предложили эвтаназию. Таня категорически ответила: «Нет, потому что это Польди».
В Германии умер сыч Польди, прославившийся дружбой с собакой Инго.
Выходить его не смогли. А нам остался бессмертный роман в фотографиях. Роман о любви птицы и зверя с настоящими человеческими глазами.
Дружба сыча Польди и собаки Инго.
ИСТОЧНИК KP.RU