Игра в доктора

Окончив Грейслендский университет (США), он теперь лучше всех снимает стерильный и пафосный мир очень больших денег, испещренный кое-где внезапными кляксами игривых эсэмэсок. Белый мир зеленоватого стекла, дизайнерских интерьеров, мобильной мебели и бархатных чехлов для железных формулировок. В эту среду он помещает врача-идеалиста (на сей раз - Шамиль Хаматов), желающего сделать мир лучше (куда уж лучше?) и рискующего с этой целью зарплатой, свободой и местом на Олимпе. У доктора обязательно есть ангелы-дети (у богатых дети всегда ангелы) и ухоженная блондинка-жена (Марина Васильева), считающая свой Эдем единственно возможным вознаграждением за ее совершенство. Это вызывает законную ненависть публики, и блондинку приходится регулярно сажать в лужу с капризным бебиком и обнуленной банковской картой - но теплое отношение режиссера сигналит, что дама срисована с кого-то из его самых близких знакомых. Ухоженные блондинки любят выпускников Грейсленда. Еще у него всегда под рукой пул отличных артистов (Федор Лавров, Павел Ворожцов, Мария Шалаева), модельных красоток из журнала Maxim, обязательные для успешного мира свирепые конфликты на кошачьих лапках и столь же обязательные хлопья, брускеты и тирамису на обезжиренном молоке, а куда ж без них.

Однако мир люксовых клиник, где наиболее зримо ощутим имущественный и интерьерный прогресс, всегда сопряжен с отправлениями телесного низа - из-за чего оборотной стороной кино о молодых влюбленных врачах является ржач-комедия о ректальном осмотре, перепутанных анализах и могучем санитаре-эфиопе, ответственном за помывку новоприбывших пациентов-мужчин. Обычно, учитывая разную целевую аудиторию, эти сюжеты стараются не совмещать - но на сей раз продюсеры пошли на эксперимент: а вдруг зритель элитной мелодрамы захочет заодно посмотреть кино про клизму? Эксперимент обернулся запрограммированной катастрофой, ибо хорошему режиссеру Джунковскому совершенно не дано снимать никакую комедию (Эдем не велит), а тем более комедию про клизму. Кино имени братьев Фарелли про пукающего негра требует особой ритмики, монтажа и крайнего актерского перебора, без которых пукающий негр не способен воодушевить даже благодарную аудиторию «Комеди Клаба».

В иронично- джентльменской же манере Джунковского обмоченные стульчаки, торт-суфле в виде унитаза в натуральную величину и наблевавший в него бебик выглядят не утробной покатухой для дебилов (как обычно задумано), а крайней неловкостью в обращении с маловоспитанным плебсом. В свете общей линии режиссера на превращение среды обитания в лакшери виллидж человек с его ежедневной манией срать, ссать, потеть и гадко повизгивать в волшебные минуты оргазма является досадной помехой на пути к обезжиренному идеалу. Тогда нижепоясные эпизоды с участием мэров, ментов, бомжей и влюбленных шоферов кажутся этакой анафемой не достигшему дао просветления роду людскому, которому без мазы парадиз велодорожек, прайвеси и биозавтраков на хайтеке.

Не зря фильм Джунковского о биороботах назывался «Лучше, чем люди», а доктор Аркаша то и дело ворчит: «Как здесь работать? Здесь все либо дикие, либо алчные, в лучшем случае сумасшедшие!»

Помнится, в давние годы на Арбате платным туалетом заведовал лысый дедок, ежеутренне встречавший первых посетителей горестным кряком: «Началось ссанье!»

Каждое утро он ждал от мира чего-то иного, и всякий раз тот поворачивался к нему мочевыделительной системой.

Впрочем, возможно, причина таких объемов сортирного юмора в ином.

Мальчики и девочки дошкольного возраста, оставшись наедине, любят поиграть в доктора. Эта игра движима самыми лирическими побуждениями, но всегда заканчивается голой жопой - как, впрочем, и любые лирические побуждения.

Так что больничный антураж многофигурной мелодрамы может быть продиктован просто игривой памятью о детстве.

А в такой-то игре ну куда ж без клизмы?

«Бихэппи»

2019.

Реж. Андрей Джунковский. «ТНТ-Premier».