2019-08-16T15:55:14+03:00
Общество

Помочь бездомным животным можно теперь в пару кликов - в Одноклассниках

Соцсеть начала сотрудничать с крупнейшими благотворительными фондами
Ольга БОРСКАЯ
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Этим псам очень нужна забота, еда, тепло. А главное - верный человек рядом. Тот, что не предастЭтим псам очень нужна забота, еда, тепло. А главное - верный человек рядом. Тот, что не предастФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Помочь бездомным животным теперь можно буквально в два клика - не выходя из социальной сети. Проект запустили Одноклассники и сервис для умной и честной благотворительности Добро Mail.ru. Его старт наметили на 17 августа - Всемирный день бездомных животных.

В соцсети стало доступно приложение Добро Mail.ru, с помощью которого можно сделать пожертвования фондам, работающим с бездомными животными.

Первыми партнерами стали Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» (Москва), Фонд помощи бездомным животным «Умка» (Владивосток), Зоозащитный центр «Новый Ковчег» (Обнинск), Ивановский городской общественный фонд по спасению животных «Проект Майский день» (Иваново), Благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» (Пенза).

Важно, что все эти фонды надежные - они прошли проверку от сервиса Добро Mail.ru. Пожертвования пойдут на оплату корма, лекарств или содержание животных.

Сумму пожертвования можно выбрать любую, для платежа нужна банковская карта. Помочь можно единоразово, а можно настроить ежемесячную подписку. Регулярные пожертвования очень важны для фондов - они помогают выстроить системную работу и точно быть уверенными в завтрашнем дне.

Также каждый день в группе Добро Mail.ru в Одноклассниках будет публиковаться информация о кошках или собаках из приютов по всей России, которым нужна помощь и любящие хозяева. Здесь же можно будет оплатить лечение или покупку корма для малыша и даже - найти любящего и верного друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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