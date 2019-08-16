Глаза боятся – руки делают: иркутские волонтеры о том, почему важно помогать людям

Именно поэтому в пострадавших от пожаров и наводнений регионах колоссальную роль сыграли волонтеры. С самых первых сообщений о чрезвычайных ситуациях в Сибири обычные мальчишки и девчонки без тени сомнения и страха бросились помогать людям и продолжают это делать и по сей день.

Самоотверженность. Искренность. Единство

Хрупкая Елена Филатова привезла гуманитарную помощь пострадавшим 1 июля. Уехать не смогла – желание помогать захватило с головой.

«Я поехала, потому-то искренне хотела быть полезной. Хотела помочь людям, понимала, что им нужна поддержка. Нужно было хотя бы словом, делом поддержать людей! Мы с ребятами проводили праздники для детей в пунктах временного размещения и радовались, когда на их лицах появлялась улыбка!» - рассказывает Лена с горящими глазами.

На встрече волонтеров с секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, спикером заксобрания Иркутской области Сергеем Соколом и мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым именно она задала главный вопрос про школу №20 в Тулуне, которую отказались восстанавливать. «Мы постоянно общаемся с учителями, родителями. Всех волнует вопрос, где будут учиться дети и работать учителя, они боятся остаться без зарплаты», - сказала волонтер.

Турчак и Сокол заверили – ситуация под контролем, новое здание уже строится ускоренными темпами. Все дети распределены, а педагоги вернутся в школу и дохода не лишатся.

Лена утверждает - несколько недель волонтерства в Тулуне всех сплотили и сделали еще добрее. А ее коллега по волонтерскому движению Яков Миндрулев (к слову, спас 12 человек) и вовсе отметил, что девушка не остановилась на достигнутом и присоединилась к Красному кресту.

По зову сердца и долгу службы

Еще один яркий пример – Сергей Девитияров, студент 4 курса Саянского медицинского колледжа. Он узнал от трагедии из СМИ и сразу отправился в Тулун, для оказания медицинской помощи пострадавшим. Сначала был закреплен за складом гуманитарной помощи, но спустя уже два дня на склад обратился мужчина с порезом ключицы и кисти и с просьбой оказать ему помощь. Тут-то Сергей и начал применять знания, полученные во время учебы.

«Перед лицом стихии мы все равны. В такие моменты важно поддерживать друг друга и принимать смелые быстрые решения от которых зависят человеческие жизни. Если ты можешь сделать, ты должен идти и делать. Поэтому я как будущий врач знал, что не имею права поступить по-другому, брал аптечку, бинты и шел помогать тем, кто в этом нуждался. Уверен, на моем месте так поступил бы каждый», - говорит волонтер.

И таких историй – десятки. За каждой из них стоит конкретный человек со своей жизнью, интересами, целями, которые в трудную минуту были отброшены для того, чтобы были спасены жизни других.

Умению помогать тоже нужно учиться

Только на этой неделе добровольцев из Иркутска отметили уже дважды. И главной новость стала договоренность о создании для них и их последователей во всех федеральных округах учебных центров, где можно будет получить все необходимые знания. Как сообщил Турчак, первый такой центр будет создан именно в Иркутске, который с весны охватило и пожарами, и наводнениями.

«Стихийное волонтерство – это, конечно, хорошо, потому что это порыв души, неравнодушие, но в волонтерстве при чрезвычайных ситуациях очень важен принцип не навредить тому, кому помогаешь, и самому себе. Именно для этого должна быть первичная базовая профессиональная подготовка. На решение этих задач будет направлена работа ресурсного центра», - рассказал волонтерам Турчак.