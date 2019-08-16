«Надеюсь, таких происшествий будет как можно меньше»: Путин наградил летчиков, посадивших самолет под Жуковским
- Такой базы, я думаю, и в Европе нет, - развел руками куратор всех молодежных сборных по пляжному волейболу Дмитрий Федотов.
Владимир Путин, Дмитрий Медведев и глава наблюдательного совета федерации волейбола Николай Патрушев приехали в Анапу посмотреть на новый центр подготовки национальных сборных России по классическому и пляжному волейболу "Волей Град".
- Условия шикарные, каждый раз приезжаем как домой, - рассказывал Федотов. - Условия проживания, питание, отличные корты, тренажерные залы, - все на высшем уровне.
- Песок здесь особенный? - поинтересовался Медведев.
- Со специального карьера, - пояснил один из сопровождающих.
- В Сочи такой же, - напомнил Путин о волейбольной тренировочной базе на олимпийском курорте.
- Песок очень хороший, часто нам играть приходится далеко не на таком песке, - подтвердил Федотов. - В Сочи шикарная база, но для взрослых команд, мы молодежь, немного попроще. Тут возможна круглогодичная подготовка, как привило, мы проводим по четыре сбора за год.
- А зимой? - заинтересовался президент.
- Тут отличный закрытый зал для пляжного волейбола.
В зале в этот момент тренировались совсем маленькие волейболисты в возрасте от 9 до 13 лет, но Путин решил их занятию не мешать.
В Анапе прошло и выездное заседание Совета безопасности. Пока президент смотрел на подготовку волейболистов, к зданию сходились Сергей Шойгу, Вячеслав Володин, Александр Бортников, Владимир Колокольцев в пляжном варианте — без пиджаков, просто в белых рубашках. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приехала в красивом ярком платье. Да и началось заседание с хороших новостей - Владимир Путин объявил о награждении пилотов, посадивших накануне лайнер А-321 в кукурузное поле.
Командир воздушного судна Дамир Юсупов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского, - сказал президент, - Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества. Надеюсь, таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительным.
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