2019-08-16T19:38:14+03:00
Общество

Из-за гражданских браков каждый пятый ребенок рождается вне семьи

Россияне рекордно редко заглядывают в загс
Влад СМЕРТИН
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Чаще всего на рождение ребенка незамужние женщины решаются в Москве, Московской области и Чечне.Чаще всего на рождение ребенка незамужние женщины решаются в Москве, Московской области и Чечне.Фото: Иван МАКЕЕВ
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340 тысяч младенцев — то есть 21,2% - родились в прошлом году у матерей-одиночек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Чаще всего вне брака рожают женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

- Во-первых, официальная статистика не учитывает гражданские браки. Думаю, во многих случаев рядом с женщиной-роженицей был ее мужчина и отец ребенка, просто без штампа в паспорте, - рассуждает психолог Руслан Петров. - А во-вторых, нередки случаи, когда женщины рожают, что называется, для себя. Мужа нет и не предвидится, а семью хочется. Как правило, будущая мать осознает, с какими трудностями ей придется столкнуться, и готова к ним. В том числе и материально.

Россияне все реже наведываются в загс, чтобы уведомить государство о своих чувствах. В прошлом году на тысячу человек пришлось только 6,2 официально зарегистрированных брака — минимальный уровень с начала века. Точных данных о том, сколько людей живут долго и счастливо без штампа в паспорте, нет. В 2018 ВЦИОм взялся пересчитать незамужних и неженатых, заодно спрашивали и про длительные отношения. По результатам опроса выходит, что порядка 12% россиян имеют постоянного спутника жизни, хоть их отношения никак не оформлены.

Чаще всего на рождение ребенка незамужние женщины решаются в Москве, Московской области и Чечне (это, скорее всего, связано с неофициальным многоженством, которое распространено в регионе).

Кстати, число таких самостоятельных мам в нашей стране довольно стабильно. Если заглянуть в данные Росстата за позапрошлый год, там окажутся те же самые 21,2%. К сожалению, статистика не говорит, участвуют ли отцы в жизни своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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