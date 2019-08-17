Если труп обвести цветными мелками, создается ощущение праздника
В кабинет к психиатру заползает мужик с чем то в зубах.
Психиатр:
- Ой, и кто это к нам пришел? Кошечка?
Мужик ползет в угол. Врач умиленно следует за ним:
- Собачка?
Мужик провел рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач - не отставая:
- А, наверное, ежик! Нет? Черепашка?
Мужик вынимает провод изо рта и говорит:
- Слышь, мужик, ты мне дашь спокойно интернет провести или нет?!
* * *
- Алло, привет! Говорить можешь?
- Да. С трех лет.
* * *
- Парламентские каникулы - тот святой месяц, когда власти предержащие предельно вежливы с окружающими, передвигаются на авто без мигалок, аккуратно платят налоги и уважительно относятся к государственной собственности.
- Неплохо, неплохо. Жаль только, что происходит это на Лазурном Берегу Франции.
* * *
С балкона матери-одиночки повалил густой сигаретный дым.
Выбрали нового папу.
* * *
Объявление:
«Одинокий мужчина ищет одинокую женщину с целью создания одинокого ребенка».
* * *
- Мы - представители самой древней профессии: спим за деньги.
- Путаны, что ли?
- Сторожа мы.
* * *
Если вы будете старательно работать по восемь часов в день, то, быть может, вам повезет, и тогда вы станете начальником и будете работать по шестнадцать часов в день.
* * *
Когда чужой муж спускает последние 1000 рублей на шампанское и петарды - он романтик, когда свой - идиот и бестолочь.
ИСТОЧНИК KP.RU