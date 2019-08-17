Если труп обвести цветными мелками, создается ощущение праздника

В кабинет к психиатру заползает мужик с чем то в зубах.

Психиатр:

- Ой, и кто это к нам пришел? Кошечка?

Мужик ползет в угол. Врач умиленно следует за ним:

- Собачка?

Мужик провел рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач - не отставая:

- А, наверное, ежик! Нет? Черепашка?

Мужик вынимает провод изо рта и говорит:

- Слышь, мужик, ты мне дашь спокойно интернет провести или нет?!

* * *

- Алло, привет! Говорить можешь?

- Да. С трех лет.

* * *

- Парламентские каникулы - тот святой месяц, когда власти предержащие предельно вежливы с окружающими, передвигаются на авто без мигалок, аккуратно платят налоги и уважительно относятся к государственной собственности.

- Неплохо, неплохо. Жаль только, что происходит это на Лазурном Берегу Франции.

* * *

С балкона матери-одиночки повалил густой сигаретный дым.

Выбрали нового папу.

* * *

Объявление:

«Одинокий мужчина ищет одинокую женщину с целью создания одинокого ребенка».

* * *

- Мы - представители самой древней профессии: спим за деньги.

- Путаны, что ли?

- Сторожа мы.

* * *

Если вы будете старательно работать по восемь часов в день, то, быть может, вам повезет, и тогда вы станете начальником и будете работать по шестнадцать часов в день.

* * *

Когда чужой муж спускает последние 1000 рублей на шампанское и петарды - он романтик, когда свой - идиот и бестолочь.