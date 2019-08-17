«Все увеличили фотку?» Собчак смутила Инстаграм провокационным снимком

Ксения Собчак – мастер привлекать внимание к своей персоне: острая на язычок телеведущая умеет пошуть не только над другими, но и над собой. Чтобы собрать «лайки», Ксения готовая провоцировать поклонников в соцсетях любыми способами, в том числе эффектными фотографиями. Одним из таких снимков она поделилась в Инстаграме.

37-летняя Ксения сейчас вместе со своим возлюбленным 44-летним Константином Богомоловым отдыхает в Италии. Пара катается на яхте по Средиземному морю. На последнем снимке, который опубликовала телеведущая, она сидит на палубе, подставив лицо свежему морскому бризу.

- В руках ветер не удержать, - подписала кадр телеведущая. - P.S. Все увеличили фотку?

Конечно, все: на фото Ксения сидит в свободном сарафане, бретелька которого сползла с ее плеча, открыв грудь. Под сарафаном на Собчак надет топ телесного цвета, который почти полностью сливается с цветом ее кожи. Так что, не разобравшись, можно решить, что Ксения демонстрирует на камеру то, что обычно бывает закрыто.

xenia_sobchak В руках ветер не удержать P.S. Все увеличили фотку?

«Показалось», «Ох ты ж фото какое. Даже я ,человек не запущенный по началу смутилась. Потом увеличила, и меня отпустило», «Собчак, ты чего народ с ума сводишь», «Не существует такого человека, кто бы не увеличил эту фотку», - пишут фолловеры в комментариях.

На отдыхе в Италии Константин Богомолов наконец-то перестал скрывать свои чувства к Собчак и то и дело посвящает ей трогательные посты в Инстаграме. Режиссер признается Ксении в любви, публикует романтичные видеоролики и совместные снимки. Их итальянский отпуск очень похож на медовый месяц или на романтические каникулы. К слову, слухи о том, что режиссер и телеведущая собираются в сентябре сыграть свадьбу, все настойчивей гуляют по Сети. Но ни Собчак, ни Богомолов их не комментируют.

Тем временем бывшая жена режиссера актриса Дарья Мороз подбросила дров в и без того полыхающий костер обсуждения пары Собчак – Богомолов. В ток-шоу «Содержанки» Дарья призналась, что она всегда зарабатывала больше своего супруга, и ей приходилось в одиночку содержать семью.

- Да, так получилось, и когда я рожала ребенка, это было сложно, потому что я не работала, а потом все изменилось. Я всегда кормила-поила всех, - рассказала Мороз.

Дарья Мороз и Константин Богомолов расстались в прошлом году, но сохранили хорошие отношения. Экс-супруги воспитывают девятилетнюю дочь Анну: девочка учится в немецкой спецшколе при посольстве Германии, занимается музыкой и большим теннисом. Очевидно, что львиная доля расходов на образование Ани легла на плечи Мороз. Впрочем, Богомолов активно принимает участие в воспитании дочки и часто берет ее с собой в путешествия.

После признания Мороз поклонники в соцсетях вовсю обсуждают: на чьи деньги Собчак с Богомоловым арендовали яхту в Италии? Чтобы обзавестись личным судном в отпуске на Средиземном море, нужно заплатить не меньше 1800 евро в сутки. Но это за самую скромную посудину – а яхта Собчак и Богомолова явно покрупнее. Аренда таких плавсредств начинается от 2800 евро в день. Так что влюбленные уже выложили за свой отдых кругленькую сумму.