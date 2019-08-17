2019-08-17T15:48:06+03:00
Дом. Семья

Пес с разными глазами прославился благодаря «нарисованной» брови

Хозяйку даже стали подозревать в применении косметики для своего питомца
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бровь Лаки назвали "мультяшной". Фото: www.facebook.com/groups/DogspottingSociety/permalink/2758388997746631/Бровь Лаки назвали "мультяшной". Фото: www.facebook.com/groups/DogspottingSociety/permalink/2758388997746631/Фото: Facebook
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Пес Лаки из Бангкока стал звездой интернета, хотя месяц назад у него даже не было дома. Двухлетний пес жил в приюте, пока на животное с очень экзотической внешностью не обратила внимание жительница Тайланда Чарис Ча.

У собаки гетерохромия. Один глаз коричневого цвета, другой – голубой. Украшает это разноцветие глаз бровь. У пса она одна, но зато какая! Когда Чарис разместила в группе любителей собак в Facebook фото нового питомца, то ей сразу же посыпались вопросы. Люди стали спрашивать, сама ли она подрисовала Лаки бровь и почему она такая широкая. Хотя большинство участников группы любителей животных все-таки отреагировали с юмором.

- Я на 100 процентов уверена, что мы выглядим именно так, когда оцениваем кого-то в этой группе, - намекнула на пренебрежительно удивленное выражение морды Лаки пользовательница под ником Katie Karl.

У собаки гетерохромия. Один глаз коричневого цвета, другой – голубой. Фото: www.facebook.com/luckiry/

У собаки гетерохромия. Один глаз коричневого цвета, другой – голубой. Фото: www.facebook.com/luckiry/

Бровь Лаки многократно была удостоена комплиментов от тех, кто тех, кто является собаководами и нет. Хозяйка даже не удивляется шуткам, что ее пес похож на Голлума из «Властелина колец» или злодея из фильма о Джеймсе Бонде.

Не меньше внимания Лаки уделяют и на улице. Незнакомцы просят разрешение у Чарис сделать фото с собакой с «мультяшной» бровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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