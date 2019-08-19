Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в США вошел пятерку лучших мирового рейтинга

23-летний российский теннисист Даниил Медведев успешно завершил соревнования на турнире серии "Мастер" в США. В финальном поединке в Цинциннати он в двух партиях победил бельгийца Давида Гоффена в двух партиях.

Итоговый счет поединка - 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продолажалась 1 час и 41 минуту. До этого Гоффен и Медведев уже трижды играли между собой и за русским спортсменом была только одна победа. А последняя их встреча была в третьем круге "Уимблдона" этого года. И тогда россиянин в пяти партиях проиграл своему сопернику.

После победы Медведев не скрывал радости:

- Трудно подобрать слова, но это плоды тяжелой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, что серия прервалась. Спасибо болельщикам, которые помогли мне и дали энергию в полуфинале с Новаком Джоковичем, вы навсегда останетесь в моем сердце, - приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации Теннисистов Профессионалов.

Путь к этому успеху для Медведева был непростым - он в полуфинале в субботу обыграл первую ракетку мира, самого серба Новака Джоковича! А после победы над Гоффеном у российского теннисиста неплохая статистика в 2019 году - он выиграл уже 44 матча, что для Медведева - лучший результат среди всех теннисистов. А личный рекорд - 48 побед в 2018 году.

И благодаря победе на турнире в США Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации Теннисистов Профессионалов займет пятое место. Это - наивысший результат в карьере спортсмена. ранее он был восьмым в мировом рейтинге. А за победу на "Мастерсе" Медведев получит 1,1 миллиона долларов призовых.

У россиянина, в целом, довольно напряженный график - за последние 20 дней он сыграл 18 матчей, добравшись в Цинциннати в третий раз до финала. Однако 4 августа в Вашингтон он проиграл Нику Кирьосу из Австралии, 11 августа - уступил в финале "Мастерс" в Канаде Рафаэлю Надалю. Высшее достижение в карьере Медведева - это четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в начале 2019 года.