Россия развивает модель медицины для пожилых людей

В нашей стране, как и в большинстве стран мира, растет количество людей старшего поколения. Сегодня россияне серебряного возраста составляют почти четверть всего населения. К 2025 году, по прогнозам демографов, цифра достигнет трети населения страны. Поэтому сейчас одна из важнейших государственных задач - поддержка людей старшего возраста, профилактика тяжелых заболеваний и их осложнений, поддержание качества жизни и организация эффективной системы ухода за теми, кто в ней нуждается, подчеркивают эксперты.

Чтобы добиться таких целей, был разработан федеральный проект «Старшее поколение». Он входит в глобальный национальный проект «Демография».

Что касается именно медицинской составляющей, от которой во многом зависит качество жизни в пожилом возрасте, то на сегодня в этой области происходят серьезные изменения. По сути, складывается особая модель медицины для пациентов 60+. Ее особенности обсудили ведущие специалисты на конгрессе «Health-age. Активное долголетие», который прошел в Сеченовском университете.

Фактически сейчас идет смена модели медицинского ведения пациентов старшего возраста, поскольку углубляется понимание особенностей состояния организма во второй половине жизни, отмечают врачи. В мире уже является общепризнанным понятие так называемых возраст-ассоциированных заболеваний. То есть таких, которые наиболее часто развиваются именно

в пожилом возрасте и во многом связаны с возрастными изменениями организма. В то же время эти заболевания лидируют в числе причин преждевременного ухода людей из жизни. Среди четырех главных групп болезней - причин смертности россиян, как и в большинстве стран мира, - сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и болезни органов дыхания.

Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний сейчас в числе приоритетных задач в России. По прогнозам, будет расти распространенность сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий, ассоциированных с возрастом, рассказал на конгрессе руководитель Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто. По его словам, на смену больным среднего возраста с острым инфарктом миокарда будет приходить все больше пожилых пациентов с комплексами возраст-ассоциированных хронических заболеваний, связанных между собой. Такие болезни включают когнитивные нарушения, множественный атеросклероз, поражение почек, хроническую сердечную недостаточность.

- Прежде мы обращали внимание на симптомы, которые являются верхушкой айсберга. Но важно делать акцент на гериатрических синдромах (то есть характерных именно для людей пожилого возраста. - Ред.), - подчеркнул академик Шляхто. - Нужно поддерживать качество жизни, обеспечивать длительное наблюдение и уход, социальную помощь людям. Цель такого лечения - сохранение независимости, поскольку качество жизни пожилого человека обусловлено его независимостью от посторонней помощи.

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