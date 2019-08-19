2019-08-19T11:39:46+03:00
Происшествия

Главному врачу подмосковного медцентра сломали ногу при нападении после дорожного конфликта

Мужчину избили прямо напротив медицинского центра, в котором он работает
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Врач Ярослав Дрозд обратился в полицию с заявлением об избиении.Врач Ярослав Дрозд обратился в полицию с заявлением об избиении.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В полицию обратился 31-летний Ярослав Дрозд с заявлением об избиении, произошедшем на улице Говорова в Одинцово. Главный врач одного из подмосковных медцентров оперативникам, что вечером 4 июля неадекватный водитель за рулем Паджеро с номерами Армении едва не сбил Ярослава, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу напротив своей работы.

Врач успел отскочить в сторону и задел "пролетевшую" мимо машину рукой. Водитель Паджеро не смог стерпеть такой дерзости от пешехода, догнал Ярослава, выскочил из автомобиля и набросился на врача с кулаками.

"Вечером 4 июля в Одинцовскую районную больницу обратился 31-летний главный врач Ярослав Дрозд. Мужчина поступил с переломом пальца ноги и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. После того, как медики зафиксировали травмы, Ярослав написал заявление в полицию," - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция ведет проверку и разыскивает агрессивного водителя внедорожника.

Ярослав Дрозд занимает должность главного врача в одинцовском медицинском центре "ВЕРАМЕД Премиум", а также должность исполняющего обязанности начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №10 Министерства здравоохранения Московской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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