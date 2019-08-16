Круглый стол «Маркировка лекарственных средств»

Площадка: пресс-центр ИД «Комсомольская правда», Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 5-й этаж, «Голубой зал»

Дата и время: 17 сентября 2019, 12:00–14:00

Модератор: Дмитриев В.А. - Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП)

Участники и спикеры:

• представители исполнительной и законодательной власти

• представители ЦРПТ

• представители ассоциации фармацевтических производителей

• дистрибьюторы

• аптечные сети

• представители кластеров

На мероприятие будут приглашены журналисты,которые смогут задать вопросы экспертам

КРУГ ВОПРОСОВ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ

• Что дал этот эксперимент фармпроизводителям: каковы плюсы, минусы, подводные камни?

• С какими сложностями при регистрации и практическом участии в пилотном проекте по маркировке лекарств пришлось столкнуться?

• Можно ли уже сейчас понять, насколько экономически выгодна эта маркировка для фармпроизводителей?

• Как работает на практике единая автоматизированная система мониторинга оборота медикаментов?

• Как обязательное внедрение программы по маркировке лекарств скажется на ценообразовании? Не пострадает ли пациент-потребитель?

• Какие выводы можно сделать уже сейчас - в последний год добровольного участия в эксперименте?

• Когда будет утверждена техническая документация?

• Какова конечная дина криптокода? И как возможное изменение повлияет на результат эксперимента?

• Будут ли назначены парламентские слушания?

• Состоится ли детальный анализ проделанной работы?

• Стоит ли перенос старта маркировки лекарственных средств на неопределенный срок до устранения острых проблем, как это сделано в Европе и Америке?

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

Пакет «Минимум. 1/16»

• Круглый стол: участие спикера

• «КП-Ежедневка»: интеграция цитаты на 500 знаков и фото спикера в статью по итогам Круглого стола, объем 1/16

• Сайт kp.ru: интеграция в статью по итогам Круглого стола в разделе «Здоровье», (500 знаков)

• Радио «КП»: интеграция комментария по теме в программу «Здоровый разговор»

Хронометраж: до 1 минуты

Выход: 1 оригинал + 3 повтора

Стоимость с учетом НДС:

Москва - 175 000 руб.

Россия - 230 000 руб.

Пакет «Стандарт. 1/8»

• Круглый стол: участие спикера

• «КП-Ежедневка»: интеграция цитаты на 1000 знаков и фото спикера в статью по итогам Круглого стола, объем 1/8

• Сайт kp.ru: интеграция в статью по итогам Круглого стола в разделе «Здоровье», (1000 знаков)

• Радио «КП»: интеграция комментария по теме в программу «Здоровый разговор»

Хронометраж: до 1 минуты

Выход: 1 оригинал + 3 повтора

Стоимость с учетом НДС:

Москва - 240 000 руб.

Россия - 340 000 руб.

Пакет «Премиум. 1/4»

• Круглый стол: участие спикера

• «КП-Ежедневка»: интеграция цитаты на 1800 знаков и фото спикера в статью по итогам Круглого стола, объем 1/4

• Сайт kp.ru: интеграция в статью по итогам Круглого стола в разделе «Здоровье», (1800 знаков)

• Радио «КП»: интеграция комментария по теме в программу «Здоровый разговор»

Хронометраж: до 2 минут

Выход: 1 оригинал + 3 повтора

Стоимость с учетом НДС:

Москва - 350 000 руб.

Россия - 550 000 руб.

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