Круглый стол «Маркировка лекарственных средств»
Площадка: пресс-центр ИД «Комсомольская правда», Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, 5-й этаж, «Голубой зал»
Дата и время: 17 сентября 2019, 12:00–14:00
Модератор: Дмитриев В.А. - Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП)
Участники и спикеры:
• представители исполнительной и законодательной власти
• представители ЦРПТ
• представители ассоциации фармацевтических производителей
• дистрибьюторы
• аптечные сети
• представители кластеров
На мероприятие будут приглашены журналисты,которые смогут задать вопросы экспертам
КРУГ ВОПРОСОВ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ
• Что дал этот эксперимент фармпроизводителям: каковы плюсы, минусы, подводные камни?
• С какими сложностями при регистрации и практическом участии в пилотном проекте по маркировке лекарств пришлось столкнуться?
• Можно ли уже сейчас понять, насколько экономически выгодна эта маркировка для фармпроизводителей?
• Как работает на практике единая автоматизированная система мониторинга оборота медикаментов?
• Как обязательное внедрение программы по маркировке лекарств скажется на ценообразовании? Не пострадает ли пациент-потребитель?
• Какие выводы можно сделать уже сейчас - в последний год добровольного участия в эксперименте?
• Когда будет утверждена техническая документация?
• Какова конечная дина криптокода? И как возможное изменение повлияет на результат эксперимента?
• Будут ли назначены парламентские слушания?
• Состоится ли детальный анализ проделанной работы?
• Стоит ли перенос старта маркировки лекарственных средств на неопределенный срок до устранения острых проблем, как это сделано в Европе и Америке?
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
Пакет «Минимум. 1/16»
• Круглый стол: участие спикера
• «КП-Ежедневка»: интеграция цитаты на 500 знаков и фото спикера в статью по итогам Круглого стола, объем 1/16
• Сайт kp.ru: интеграция в статью по итогам Круглого стола в разделе «Здоровье», (500 знаков)
• Радио «КП»: интеграция комментария по теме в программу «Здоровый разговор»
Хронометраж: до 1 минуты
Выход: 1 оригинал + 3 повтора
Стоимость с учетом НДС:
Москва - 175 000 руб.
Россия - 230 000 руб.
Пакет «Стандарт. 1/8»
• Круглый стол: участие спикера
• «КП-Ежедневка»: интеграция цитаты на 1000 знаков и фото спикера в статью по итогам Круглого стола, объем 1/8
• Сайт kp.ru: интеграция в статью по итогам Круглого стола в разделе «Здоровье», (1000 знаков)
• Радио «КП»: интеграция комментария по теме в программу «Здоровый разговор»
Хронометраж: до 1 минуты
Выход: 1 оригинал + 3 повтора
Стоимость с учетом НДС:
Москва - 240 000 руб.
Россия - 340 000 руб.
Пакет «Премиум. 1/4»
• Круглый стол: участие спикера
• «КП-Ежедневка»: интеграция цитаты на 1800 знаков и фото спикера в статью по итогам Круглого стола, объем 1/4
• Сайт kp.ru: интеграция в статью по итогам Круглого стола в разделе «Здоровье», (1800 знаков)
• Радио «КП»: интеграция комментария по теме в программу «Здоровый разговор»
Хронометраж: до 2 минут
Выход: 1 оригинал + 3 повтора
Стоимость с учетом НДС:
Москва - 350 000 руб.
Россия - 550 000 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU