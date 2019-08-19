Смартфоны современности на фестивале будущего

Напомним, что Xiaomi является партнером шестого Фестиваля музыки и технологий, который пройдет 16-18 августа в Нижегородской области, там разговор о смартфонах будет вполне уместен: ведь там соберутся современные молодые люди, которые давно живут в киберфизическом мире, связующем звеном для половинок которого – цифровой и физической – являются гаджеты.

Xiaomi Mi A3 интересен тройной (!) основной камерой, способной выдавать снимки с разрешением до 48 мегапикселов, модным подэкранным сканером отпечатков и обновленным дизайном. К преимуществам модели отнесем аккумулятор повышенной емкости (4030 мАч) с поддержкой функции быстрой зарядки, продвинутую бортовую аудиосистему и наличие разъема для подключения традиционных проводных наушников.

Сенсор с высоким разрешением позволяет получать снимки высокой детализации с плавными цветовыми переходами, а также при необходимости выполнять цифровое зумирование в широких пределах с достойным качеством результата. Фото-составляющая усилена цифровыми функциями: распознаванием сцен и оптимизацией снимков «на лету» ведает искусственный интеллект, что позволяет владельцу в процессе съемки акцентироваться на композиции и ракурсах, а не на технических моментах. Фронтальная камера использует сенсор с разрешением 32 Мпикс и также получила дополнительные возможности на базе ИИ. В частности, интересен программный режим для съемки в условиях низкого освещения, «объединяющий» четыре пикселя в один, чем достигается увеличенная чувствительность без дополнительных шумов. Также для «фронталки» добавлены функции для съемки «панорамных селфи», очень полезные для групповых снимков, а основная камера получила сверхширокоугольный объектив с охватом 118 градусов и цифровым корректором геометрических искажений, который в данном случае крайне актуален.

Mi A3 построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 665 AIE, суффикс в названии которого указывает на оптимизацию чипа для работы с задачами искусственного интеллекта. Действительно, ИИ задействован в смартфоне для улучшения работы в самых разных режимах. Например, он применен в упомянутом распознавании сцен, в сюжетной программе для портретной съемки, во встроенном «бьютификаторе», в системе разблокировки по распознаванию лица, для взаимодействия с Google Assistant, для работы Google Leans и т.д.

Сканер отпечатков пальцев, размещенный за экраном, получил увеличенную площадь и улучшенное разрешение – количество сенсорных элементов на нем возросло вдвое – что улучшило точность срабатывания даже в сложных условиях. Заметим, что использование подэкранного сканера позволило вписать в компактный корпус, допускающий управление одной рукой, AMOLED-дисплей с диагональю 6,088".

На начало продаж Mi A3 доступен в трех расцветках: «Особый серый», «Оригинальный белый» и «Необычный синий». Дизайн модели интересен тем, что задняя и передняя панели покрыты защитным стеклом – разумеется, это новейшее Gorilla Glass 5 – благодаря чему девайс выглядит очень нарядным. Под стеклом – нанопокрытие, которое создает голографический эффект, доступное на белом и синем корпусах.

Смартфон топовой конфигурации, получивший новейшие возможности и модный дизайн, работает под управлением Android One, прошивку Android 9 Pie поддерживая «из коробки». Использование Android One и ценовая политика Xiaomi позволили предложить новинку россиянам всего за 18990 руб., что также является преимуществом Mi A3.

Напомним, что Xiaomi отличается широким взглядом на цифровую составляющую нашей жизни и активно развивает соответствующую экосистему. Сейчас, например, одновременно с анонсом Mi A3 было объявлено о начале продаж на российском рынке трех продуктов, которые компания называет экосистемными. Это беспроводные наушники-«вкладыши» Mi True Wireless Earbuds, получившие влагозащиту и активное шумоподавление, портативный аккумулятора Mi Powerbank 3 с батарей емкостью 20 000 мАч, имеющий три порта для зарядки и пригодный для пополнения заряда даже у ноутбуков, и беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner. Заметим, что Mi True Wireless Earbuds будут актуальны для участников фестиваля Alfa Future People, где кроме технологических акцентов запланирована масштабная музыкальная программа: кроме музыкантов на самой большой сцене в стране – 3500 квадратных метров – выступят 450 ди-джеев из разных стран.