2019-08-19T13:41:03+03:00
Звезды

Маша Распутина показала себя до пластики

На снимке певице не больше 30 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Маша РаспутинаМаша РаспутинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Маша Распутина в последние годы настолько радикально изменилась внешне, что ее буквально перестали узнавать поклонники. Более того, публика уже забыла, как 55-летняя артистка выглядела 30 лет назад. В погоне за молодостью певица увлеклась пластикой. Она не скрывает, что корректировала подбородок, а для овала лица чего только ни делала.

То, что Маша Распутина стала действительно неузнаваемой, стало понятно, когда на днях звезда опубликовала в блоге редкое архивное фото. Судя по всему, снимок был сделан не менее 25 лет назад. На черно-белой фотографии исполнительница хитов "Я родилась в Сибири" и "Роза чайная" кажется настоящей красоткой.

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Легендарное фото
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"Легендарное фото. Делалось оно к выпуску пластинки «Я Родилась в Сибири»", - подписала Распутина. "Я родилась в Сибири" - второй альбом артистки, вышел он в 1994 году.

Подписчики сильно удивились, увидев, какой была их любимица. Они отметили, что на архивном фото Маша выглядит "настоящей". Ей тут же припомнили фотографии, на которых она похожа на Майкла Джексона после пластики. Там от былой Маши Распутиной не осталось ни следа.

masharasputina_officialmasharasputina_official
Маша Распутина не скрывает, что грудь у нее своя, как и попа
618 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

Кстати, накануне 55-летия певица в беседе с Лерой Кудрявцевой не стала отрицать, что она частый гость в клинике пластической хирургии. "Все женщины когда-нибудь приходят к пластике. Врут те дамы, которые говорят, что просто намазались кремом, поэтому молодо выглядят. Это ерунда... Естественно, приходится что-то делать с лицом. Грудь у меня своя, попа своя. Просто подкорректировали подбородок, потому что я после родов раздобрела. И нити пробовала для овала лица, чего только ни делала", - рассказывала звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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