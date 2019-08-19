Медведев сокрушил Джоковича: Впервые за девять лет у России появился теннисист в топ-5

В российском теннисе - новый герой. В воскресенье 23-летний москвич Даниил Медведев на престижном турнире серии «Мастерс» в Цинциннати выиграл пока главный трофей в карьере. Россиянин в решающем поединке победил соперника из Бельгии Давида Гоффена в двух сетах (7:6, 6:4), а до этого в полуфинале преподнес сенсацию, остановив лучшего теннисиста планеты серба Новака Джоковича (3:6, 6:3, 6:3).

Бросил институт…

Даниил Медведев родился не в теннисной семье. Карьера начала развиваться стремительно, да так, что пришлось пожертвовать учебой. В школе Даниил отучился только девять классов, два года окончил экстерном, а поступив в МГИМО, сделал выбор в пользу спорта. В 16 лет родители помогли Медведеву отправиться во Францию, где он уже и стал развиваться как профессиональный игрок.

Жертва эмоций

Даниил Медведев не раз страдал из-за своей импульсивности, попадая в громкие скандалы. В 2016 году в матче против афроамериканца Дональда Янга теннисист сказал в адрес судьи: «Вы с ним друзья. Я уверен в этом». Фразу истолковали как проявление расизма из-за того, что рефери был темнокожим…

Спустя год Медведев на Уимблдоне после поражения в матче с бельгийцем Рубеном Бемельмансом бросал монеты в судью, обвиняя того в предвзятости. Медведева несколько раз крупно штрафовали и даже снимали с матчей, но с возрастом он стал гораздо спокойнее.

В новом рейтинге АТР Даниил Медведев уже вошел в число пяти сильнейших. Теперь он один из главных фаворитов US Open, который стартует 26 августа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сможет ли Медведев повторить успехи Кафельникова и Сафина?

Единственная вершина после «Мастерс» - соревнование «Большого шлема». В российской истории у мужчин только Евгений Кафельников и Марат Сафин выигрывали самые престижные турниры. Последняя победа датирована 2005-м годом. С тех пор российские теннисисты никогда не добирались даже до финала.

Легендарная теннисистка Анна Дмитриева, а ныне телекомментатор отмечает, что пока Даниил еще не может быть лучшим в мире на постоянной основе, но его игра уже сейчас является уникальной.

- Против Джоковича он заглянул в свое будущее. Пока он так не играет, но уже иногда способен подниматься на подобный уровень. Думаю, года через два он сможет действовать так постоянно. Не случайно даже на официальном сайте ATP пишут, что есть нечто магическое в игре Даниила.

У Даниила, рост которого 198 см, уникальная манера игры. Такое ощущение, что он гуттаперчевый. Настолько умеет легко расслабляться и дополняет игру скоростными вспышками. Соперникам очень трудно предугадать направление ударов и его идеи.

В то же время у Медведева очень непростой характер. Он перфекционист, часто собой недоволен. Раздражение, конечно, старается сдерживать, но иногда всё же негативные эмоции прорываются и мешают ему.

Медведев позже всех молодых талантов вышел на первые роли. Он не был среди лидеров даже в России. В нашей сборной Даниил считался только третьим за Хачановым и Рублёвым. Его положение было связано и с трудностями организационного порядка. Родители сталкивались с проблемами, когда искали тренера.

В какой-то мере Даниилу повезло, что его сестра вышла замуж, и он получил возможность поехать вместе с семьёй во Францию, где и продолжил тренировки. В любом случае он позже включился в профессиональную гонку. Хачанов и Рублёв уже вовсю играли в туре, а он только начинал восхождение на турнирах серии Futures (низшая ступень профессионального тенниса).

Один год ему понадобился, чтобы приблизиться к сотне, далее вошёл в Топ-50, в следующем сезоне уже был недалеко от первой двадцатки. Я думаю, что он до конца еще не раскрылся.

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