ФСБ впервые раскрыло численность иностранных студентов в России

Погранслужба ФСБ впервые озвучила данные об иностранцах, которые в графе "цель приезда" при пересечении госграницы написали "учеба". Согласно этой информации с начала года в Россию въехали за знаниями 181,5 тысяч граждан из 174 государств.

Откуда же к нам едут больше всего студентов:

- Из Казахстана 59.300 человек,

- Из Китая 21.200 человек,

- Из Узбекистана 14.000 человек,

- С Украины 13.700 человек.

Так же много едет к нам молодежи из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама.

прибывают студенты и из США (1050 студентов), Великобритании (767), Канады (99).

При этом, необъяснимо мало в России студентов из Белоруссии - всего 230.

Кстати, эти данные несколько расходятся со статистикой Минобрнауки, где в 2018 году в России насчитали 247 тысяч иностранных студентов. Ну, не все очевидно правильно сумели заполнить карточку...

Понятно, что поток иностранных студентов приносит не только валюту. Это долгосрочные инвестиции, которые за годы обрастают дружественными контактами и дают политический капитал.

- Продвижение российского образования в мире поддерживает и продвигает русский язык и влияние за рубежом, - отметили "КП" в Россотрудничестве.

Последние годы число обмена студентами растет за счет новых международных контрактов по линии Минобороны России.

- Расширяется экспорт российского оружия, - пояснил "КП" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. - А это предполагает, что иностранные военные, прежде чем заступят на дежурство на российской технике, должны получить наше командные и инженерные специальности. Кстати, сегодня политическое руководство ряда африканских стран представлено выпускниками советских военных институтов.

Выходит, сегодняшним иностранным студентам возможно завтра придется модернизировать старую и закупать новую военную технику, а послезавтра отвечать за политику своей страны.