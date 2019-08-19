2019-08-19T18:19:51+03:00
Политика

Госдума ищет врагов России: Депутаты создали комиссию для расследования иностранного вмешательства

Спикер парламента рассказал о методичках, которые дипломаты раздавали протестующим в Москве
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Помните скандальный сериал «Спящие»? Там иностранные агенты пытались подорвать русскую стабильность. Оказывается, не выдумки. Реальная жизнь. По крайней мере об этом говорили в понедельник в Госдуме.

Депутаты создали комиссию из 12 человек (эдакое бюро расследований) и собираются искать зарубежных организаторов, стоявших за несанкционированными митингами этого лета в Москве. А итоги проверок обещают отправить нашим спецслужбам и зачитать в Европарламенте. Уже найдены первые зацепки и факты.

- Принято решение приглашать представителей тех СМИ (зарубежных, - ред.), которые себе позволили делать призывы, нарушая законы России, фактически вмешались в наши внутренние дела, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Это также касается посольств, размещавших информацию, работников посольств, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях и их организации, раздававших методички.

- Во времена перестройки на митинги, как и сейчас, приходили сумасшедшие, которых выпустили из больниц. А провокаторы получают поддержку из-за границы, от людей, которые намерены развалить нашу страну. Им за это платят, просто так никто на это не пойдёт, - высказался перед прессой лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Владимир Вольфович, вы уже 20 минут говорите непонятно о чем, - перебил Жириновского один из журналистов.

- Регламент для чего — чтобы я закончил или чтоб вопросы задавать? - завелся уважаемый политик. - Будешь потом плакать и вспоминать, за что тебя арестовали. За сегодняшний день, 19 августа 2019 года. Тебя еще не было, когда случилось 19 августа 1991 года, 28 лет назад. Это была репетиция, чтоб выбить все гнилье в нашей стране. А через два года мы начнем зачищать...

Вот, похоже, комиссия и нашла первого виновного…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бывший министр ГДР Ханс Модров: Горбачев не был великим политиком. Советский Союз позволил нам пасть
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал «КП» громкие заявления, прозвучавшие в интервью бывшего министра ГДР о решениях Горбачева, падении Берлинской стены и кончине СССР
Новости 24
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Шюррле, Тил и Ларссон появятся в стартовом составе хозяев поля
"Есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм": Путин прокомментировал ситуацию с Украиной на встрече с Макроном
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: Кучаев и Чалов выйдут в стартовом составе гостей
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
В Москве тело 17-летнего сына чиновницы нашли под окнами дома
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: в заявку армейцев попал 15-летний вратарь
Трансляции Армейских международных игр набрали более 5 миллионов просмотров в Одноклассниках
В июле реальная зарплата россиян выросла на 3,5% в годовом выражении
В немецком парке развлечений закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
ВВП России вырос в июле на 1,7%
СМИ раскрыли планы Дональда Трампа по морской блокаде Венесуэлы
Минздрав назвал регионы, где жители особенно страдают аллергией
Переговоры с видом на пляж: Путин прибыл во Францию с рабочим визитом
Турчак попросил Путина наградить бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске АН-24
В подмосковной Балашихе горит химический завод
Стало известно, где в московской подземке чаще всего орудуют карманники
В работе Instagram зафиксировали крупный сбой
Глава коммунистов Франции выступил за отмену антироссийских санкций ЕС
Политолог оценил перспективы военных действий между Турцией и Сирией
Володин заявил, что в Госдуму уже поступили материалы об иностранном вмешательстве в дела РФ
Почти 100 человек попали в больницу после употребления электронных сигарет
США продлили лицензию на бизнес с Huawei еще на 90 дней
В России предложили бесплатно хоронить льготников
Карелия отпразднует день Республики в Медвежьегорске
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом украинского народа
Росатом может принять участие в строительстве болгарской АЭС
Песков объяснил, зачем швейцарская авиация сопровождала российский самолет