Госдума ищет врагов России: Депутаты создали комиссию для расследования иностранного вмешательства

Помните скандальный сериал «Спящие»? Там иностранные агенты пытались подорвать русскую стабильность. Оказывается, не выдумки. Реальная жизнь. По крайней мере об этом говорили в понедельник в Госдуме.

Депутаты создали комиссию из 12 человек (эдакое бюро расследований) и собираются искать зарубежных организаторов, стоявших за несанкционированными митингами этого лета в Москве. А итоги проверок обещают отправить нашим спецслужбам и зачитать в Европарламенте. Уже найдены первые зацепки и факты.

- Принято решение приглашать представителей тех СМИ (зарубежных, - ред.), которые себе позволили делать призывы, нарушая законы России, фактически вмешались в наши внутренние дела, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Это также касается посольств, размещавших информацию, работников посольств, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях и их организации, раздававших методички.

- Во времена перестройки на митинги, как и сейчас, приходили сумасшедшие, которых выпустили из больниц. А провокаторы получают поддержку из-за границы, от людей, которые намерены развалить нашу страну. Им за это платят, просто так никто на это не пойдёт, - высказался перед прессой лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Владимир Вольфович, вы уже 20 минут говорите непонятно о чем, - перебил Жириновского один из журналистов.

- Регламент для чего — чтобы я закончил или чтоб вопросы задавать? - завелся уважаемый политик. - Будешь потом плакать и вспоминать, за что тебя арестовали. За сегодняшний день, 19 августа 2019 года. Тебя еще не было, когда случилось 19 августа 1991 года, 28 лет назад. Это была репетиция, чтоб выбить все гнилье в нашей стране. А через два года мы начнем зачищать...

Вот, похоже, комиссия и нашла первого виновного…