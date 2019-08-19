2019-08-19T18:51:27+03:00
Общество

Косплей года: фестиваль Alfa Future People впервые взорвали зомби

Ежегодный фестиваль Alfa Future People, который прошел с 16 по 18 августа в Нижегородской области, впервые представил не только современную музыку, но и культовое кино
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Его гости одними из первых увидели трейлер к новому сезону сериала “Ходячие мертвецы”, который выйдет уже ближайшей осенью.

Лучшие серии одной из самых успешных франшиз телеканала FOX представил ivi - официальный онлайн-кинотеатра фестиваля. Показ эпизодов проходил в обстановке полного погружения в постапокалиптический мир: те самые “ходячие мертвецы” буквально взорвали AFP своим появлением и по популярности и количеству фото могли поспорить с приехавшими на open air исполнителями!

Сделать снимки для Инстаграма можно было не только с зомби: в лаундже ivi - с яркими пуфами, большим экраном и лампочками - удалось создать уютную атмосферу, несмотря на поистине «постапокалиптичную» погоду, а на крыше арт-объекта была расположена фотозона с огромными неоновыми крыльями. Здесь же, с высоты 6 метров, можно было наблюдать за главной сценой через подзорные трубы. Также онлайн-кинотеатр предлагал гостям подзарядить телефоны, отдохнуть на шезлонгах, поиграть в игры и в течение двух дней нон-стоп разыгрывал подарки. А поскольку дождь то и дело врывался на фестивальную площадку, многие гости успели получить еще и стильные дождевики от ivi.

Интересно, что главная сцена Alfa Future People в этом году стала рекордной по размерам: ее площадь составила 100 метров в ширину и 35 в высоту. Кроме того, музыка звучала еще на 5 сценах: Bass, Techno, Live и новые Deep и Trance. Хедлайнерами фестиваля стали популярные во всем мире диджеи - Don Diablo, Ferry Corsten, Carnage, Dash Berlin, Knife Party, Apashe и Laidback Luke.

@kseniahoffman: “Мы первыми увидели трейлер к новому сезону “Ходячих мертвецов”! Что же еще делать на AFP, если не смотреть сериальчики в перерыве между танцами?”

@tosee_lusi: “Это что-то с чем-то! Как же было жууутко!!! Ходячие мертвецы AFP, это просто нечто!”

@cherkasovpage: “Для фанатов “Ходячих мертвецов” отличная новость - на фестивале можно так атмосферно приблизиться к любимому сериалу. Тем более в такую мощную погоду. А если вы еще не поняли как тут круто, то только здесь и сейчас тизерят трейлер нового сезона “Ходячих”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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